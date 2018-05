Przekazany we wtorek PAP list przewodniczącego Episkopatu jest odpowiedzią na list otwarty z 27 marca, w którym posłanka Nowoczesnej wyraziła "zaniepokojenie odnośnie szacunku dla zasady świeckości państwa". Według Lubnauer, poparcie Episkopatu dla projektu "Zatrzymaj aborcję" i apel do Sejmu o podjęcie prac nad tym projektem jest jawnym przekroczeniem granicy, którą jest świeckość Polski.

Kościół katolicki nie ma żadnych trudności z akceptacją konstytucyjnej zasady świeckości państwa, skoro jej rozumienie i terminologia zostały zaczerpnięte wprost z jego własnych dokumentów. Zasada ta dotyczy relacji pomiędzy głównymi instytucjami Państwa i Kościoła. Oznacza to rozdział tych instytucji, a zarazem nie wyklucza ich współpracy, czego dowodem jest choćby istnienie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu - podkreślił w odpowiedzi abp Gądecki.

Przewodniczący KEP przypomniał, że stanowisko Kościoła w sprawie prawa do życia każdego poczętego dziecka jest jednoznaczne. Kościół katolicki, ponieważ nie jest instytucją polityczną, nigdy nie zawierał żadnego +kompromisu aborcyjnego+ - wyjaśnił hierarcha. Nasze apele kierowane są do katolików, ale także do wszystkich ludzi dobrej woli. Zaliczamy do nich - mamy nadzieję, że słusznie - wszystkich, którym Polacy powierzyli polityczną odpowiedzialność za kraj. Wezwania adresowane do polityków nie mają charakteru nacisków instytucjonalnych, a są jedynie apelami do ich sumień - napisał.

Wyjaśnił, że prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci nie jest prawem religijnym. Stanowi istotną część prawa naturalnego, którego treść – jak podkreśla np. Cyceron – dostępna jest każdemu człowiekowi poprawnie używającemu rozumu - dodał.

Abp Gądecki stwierdził, że podziela zdanie posłanki, iż stanowisko w sprawie ochrony życia nie powinno być oparte na mitach i stereotypach, jak również, że nie da się cofnąć czasu. Najnowsze osiągnięcia nauki dowodzą jednoznacznie, że w życiu człowieka nie ma – poza chwilą poczęcia – drugiego momentu, który można by uznać za początek istnienia człowieka. Rozwój technologii natomiast pozwala obserwować życie dziecka niemal od samego początku, a także podejmować interwencje medyczne, jeśli jest to w danym przypadku konieczne, już w okresie płodowym. Historii nie da się cofnąć, tzn. nie wolno zamykać oczu na rozwój nauki - podkreślił.

Zdaniem hierarchy, należy jednoznacznie odciąć się od wprowadzonej u schyłku stalinizmu ustawy zezwalającej na zabijanie poczętych dzieci ze względów społecznych, tzn. bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie.

Odpowiadając na słowa posłanki Lubnauer, że odpowiedzialna polityka świeckiego państwa nie może być podporządkowana żadnej ideologii, abp Gądecki zauważył: Zgoda na zabijanie niewinnych dzieci w łonie ich matek jest postawą ściśle ideologiczną. Na zakończenie chciałem jeszcze raz podziękować Pani Przewodniczącej za przypomnienie mi, jak bardzo ważne jest publiczne zabieranie głosu przez przedstawicieli Kościoła katolickiego. Mam nadzieję, że w naszej wspólnej trosce o prawa człowieka pewnego dnia będziemy po tej samej stronie - napisał abp Gądecki.