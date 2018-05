Joanna Scheuring-Wielgus opublikowała na portalu społecznościowym zdjęcie przeciętej legitymacji członkowskiej wraz z komentarzem, że "odchodzi z .N, ale nie odchodzi z polityki".

Odchodzę z .N ale nie odchodzę z polityki. Dzień dobry.

I do przodu! 💪 pic.twitter.com/czshMFbgn7 — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) 9 maja 2018

Posłanka pojawiła się także w porannym programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24.

- Polityka kanapowa, która patrzy tylko na sondaże, jest mi kompletnie obca. Inaczej patrzę na politykę - powiedziała Bogdanowi Rymanowskiemu.

- Nie chodzi o względy personalne w klubie. Wczoraj dostałam zakaz wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych, to przeważyło o mojej decyzji - zaznaczyła.

- Katarzyna Lubnauer i Kamila Gasiuk-Pihowicz pozostają moimi koleżankami (...), ale nie akceptuję fałszu i (...) nie widzę się w żadnym klubie, który jest w Sejmie - dodała.

- Na pewno będę wspierała kandydatów do wyborów samorządowych, bo od kilku miesięcy jeżdżę po Polsce i przygotowuję ludzi, by weszli do parlamentu. Skupię się na tym, a co będzie później, zobaczymy - zadeklarowała.