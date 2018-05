Te strzelnice, obrona terytorialna, te ławeczki, to wszystko też jest dla osób niepełnosprawnych. Ja nie widzę problemu, żeby osoby niepełnosprawne nie mogły korzystać ze strzelnic, nie wszyscy, ale mogą - stwierdziła posłanka Bernadeta Krynicka w wypowiedzi z 10 maja.

Dbajmy o to, żeby osoby niepełnosprawne aktywizować społecznie, zawodowo i żeby mogli korzystać z tych strzelnic, bo moja córka naprawdę świetnie strzela i mogę to państwu udowodnić - dodała.

Tego nie da się odzobaczyć,to trzeba wysłuchać.Strzelnice dla niepełnosprawnych tak rzecze posłanka pis Krynicka. pic.twitter.com/AsEyAKEP8m — ,,Polska w ruinie 🇵🇱💯 (@Polskawruinie1) 19 maja 2018

Wcześniej Krynicka zasłynęła, odnosząc się do protestu w Sejmie, powiedzeniem, że "znalazłaby paragraf na tych rodziców". - Jako matka dziecka niepełnosprawnego, osoby dorosłej, może to będzie brutalne, ale ja naprawdę znalazłabym paragraf na tych rodziców, którzy przetrzymują swoje dzieci w Sejmie, w takich niegodnych warunkach, to jest karygodne - mówiła w TVN24. - Mam córkę niepełnosprawną intelektualnie, ma 24 lata, gdybym chciała, żeby ona tutaj była, to ona by była, pod moim wpływem - dodała posłanka PiS.

"Strzelnica w każdym powiecie" to flagowy projekt MON. Resort planuje przeznaczyć na niego ok. 2,6 mld zł.