Chodzi o spot, który w sobotę Patryk Jaki zamieścił w mediach społecznościowych. Miał uderzać w Rafała Trzaskowskiego, ale teraz okazuje się, że odłamkami dostał też kandydat Zjednoczonej Prawicy.

Chcieliście pokazać Pragę, ale pokazaliście czeską Pragę. Proszę sobie zobaczyć 26 sekundę tego spotu - oznajmił Sławomir Neumann zaskoczonemu i zmieszanemu Patrykowi Jakiemu w programie "Kawa na ławę" w TVN24.

Na Twitterze szybko podchwycono temat.

Zdjęcie z czeskiej Pragi ma przedstawiać most na Wiśle w spocie Patryka Jakiego. Ktoś ze sztabu wicemi sprawiedliwości musial wpisać do wyszukiwarki "praga most" i trafił nad Wełtawę. Tak to się kończy, gdy desant polityczny z Opola i Krakowa walczy o fotel "primatora Varsavy" - napisał m.in. Jan Śpiewak z rady dzielnicy Śródmieście.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w czwartek, że Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. Jako kandydat PO i Nowoczesnej wystartuje polityk Platformy Rafał Trzaskowski.

Po ogłoszeniu w czwartek kandydatury Jakiego, Trzaskowski zareagował zamieszczając na portalach społecznościach dwa krótkie filmy. Witam w Warszawie, panie Patryku - w ten sposób zwrócił się Trzaskowski do Jakiego w jednym z nich.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki odniósł się do tego w sobotę na Twitterze. Nie można dzielić warszawiaków. Nie ma znaczenia skąd pochodzisz. Warszawa jest miastem otwartym dla wszystkich. Prezydent Warszawy nie może nikogo wykluczać. Chcemy wolnej i przyjaznej dla wszystkich stolicy - napisał Jaki. Swój wpis zakończył hasztagiem #CzaskoskiPrzepros.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy zamieścił także krótki materiał filmowy. W spocie, na tle kolorowych widoków z Warszawy, pojawiają się czarno-białe zdjęcia Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Hanny Gronkiewicz-Waltz, Rafał Trzaskowski, wielokrotnie zasugerował, że tylko osoby, które urodziły się w stolicy są Warszawiakami. Podzielił stołecznych mieszkańców na lepszych i gorszych - tymi słowami rozpoczyna się spot.

Tymczasem Warszawa to też ludzie, którzy przyjechali tu studiować, założyć rodziny, ciężko pracują na sukces, są pełnoprawnymi obywatelami miasta, współtworząc jego niepowtarzalny charakter; nie trzeba ich uczyć o problemach Warszawy, jakby na co dzień ich nie widzieli - można usłyszeć w dalszej części filmu.

Nie ma znaczenia skąd pochodzisz. Warszawa powinna być miastem dla wszystkich - takie podsumowanie kończy spot kandydata Zjednoczonej Prawicy.