W piątek podczas zorganizowanego w sali Centralnego Ośrodka Sportu przy ul. Łazienkowskiej "Okrągłego stołu warszawskiego sportu" Jaki spotkał się m.in. z przedstawicielami ponad 60 stołecznych klubów sportowych oraz fundacji wspierających działalność sportową i rekreacyjną.

Bardzo nam zależy na tym, aby wspólnie ze środowiskiem sportowym przygotować program, zapisać agendę najważniejszych spraw w Warszawie, co ewentualnie można zmienić, jak można poprawić sytuację sportu - powiedział Jaki. Dodał, że właśnie po to spotkał się z tymi, którzy "mają największą wiedzę na temat bolączek i na temat tego, co w mieście można zrobić na przyszłość".

Jaki podkreślił, że chciałby, aby to środowisko było "bardziej podmiotowo traktowane w mieście". Po to chcemy przygotować program, który – wierzymy w to – że będziemy za kilka miesięcy wspólnie realizowali - dodał kandydat Zjednoczonej Prawicy.

Bardzo nam zależy na warszawskim sporcie, wierzymy w to, że może być w mieście dużo lepsze podejście jeżeli chodzi o sport, i to jest moja podstawowa obietnica, na pewno jej dotrzymam, będzie o sto milionów więcej na warszawski sport - zadeklarował.

W ocenie Jakiego "Warszawę na to stać" tylko - jak mówił - trzeba "porozmawiać o rozwiązaniach systemowych, w jaki sposób rozwiązywać poszczególne, węzłowe problemy w tym zakresie".

Dlatego na pewno przeznaczymy więcej środków na sport, będziemy bardzo dużo uwagi przywiązywali również do głosów środowiska. Jestem przekonany, że jeżeli uda się również współpracować z rządem, to wreszcie odbudujemy infrastrukturę sportową, która będzie korespondowała z aspiracjami prawdziwej europejskiej metropolii i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to zrobić - powiedział Jaki.

Po tym wystąpieniu, Jaki poprosił dziennikarzy o pozostawienie go tylko ze "środowiskiem sportowym". Chcielibyśmy szczerze porozmawiać o przyszłości tej dziedziny w naszym mieście - dodał.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br.