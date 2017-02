Zdobyliśmy przykładowe umowy wystawiane przez dwie działające w Polsce firmy, na podstawie których Ukraińcy wykonują u nas pracę. Wniosek jest dramatyczny: część Ukraińców zatrudniana jest w warunkach faktycznego wyzysku. Ich praca jest regulowana zasadami przeniesionymi wprost z XIX-wiecznego folwarku. To forma nowoczesnego niewolnictwa.

W oparciu o przykłady, które posiadamy można stwierdzić, że wszelkie koszty pracy dotyczą zagranicznych pracowników. Podobnie jest z odpowiedzialnością i restrykcjami – spoczywa ona na zatrudnianych. Często pracują na umowach o dzieło, od których nie są płacone ubezpieczenia społeczne, choć są także inne formy umów cywilnoprawnych.

Jedna z umów, które zdobyliśmy to umowa cywilnoprawna zawarta na sumę 2,1 tys. zł brutto czyli nieco ponad 1,5 tys. zł na rękę, ale wszelkie koszty ubezpieczeń czy nawet przelewów bankowych obciążają pracownika. Do tego w umowie jest kilka zapisów, które pozwalają w praktyce te sumę zmniejszyć do zera. Takie przypadki się zdarzają. W piątkowym Magazynie DGP opisze je Mira Suchodolska, przestawiając najciemniejsze historie związane z pracą Ukraińców w Polsce.

