Odpady komunalne i ich selektywne zbieranie. Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), za odpady komunalne uznaje się te, które powstają w gospodarstwach domowych, a także odpady od innych wytwórców, jeśli swoim składem i charakterem są zbliżone do domowych. Do tej grupy zalicza się m.in.: papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, takie jak meble czy materace. Natomiast do odpadów komunalnych nie zalicza się odpadów pochodzących z działalności produkcyjnej, rolniczej, leśnej, rybackiej, z opróżniania zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, jak również pojazdów wycofanych z użytku czy odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców to jedno z podstawowych zadań własnych gminy. Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622), samorządy mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, obejmującej co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Ponadto, gminy zobowiązane są do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w których przyjmowane są również: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i środki chemiczne, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, a także odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych.

Według interpretacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, odpady generowane na cmentarzach również zaliczane są do odpadów komunalnych. Przy cmentarzach nierzadkim widokiem są więc kontenery:

niebieskie – do których zbierane są papier, karton, tektura;

– do których zbierane są papier, karton, tektura; żółte – do których zbierane są folie opakowaniowe, opróżnione plastikowe opakowania, opróżnione plastikowe doniczki, opróżnione opakowania po środkach czystości;

– do których zbierane są folie opakowaniowe, opróżnione plastikowe opakowania, opróżnione plastikowe doniczki, opróżnione opakowania po środkach czystości; zielone – do których zbierane są szklane butelki i słoiki;

– do których zbierane są szklane butelki i słoiki; brązowe – do których zbierane są gałęzie, liście, trawa, żywe kwiaty bez doniczek i ziemi, naturalne wiązanki bez ozdób i drutów;

– do których zbierane są gałęzie, liście, trawa, żywe kwiaty bez doniczek i ziemi, naturalne wiązanki bez ozdób i drutów; czarne – do których zbierane są znicze i wkłady, wiązanki i kwiaty trwale złączone z tworzywami sztucznymi, doniczki ceramiczne i wazony, plastikowe opakowania z zawartością, gąbki, ścierki, zmywaki, ziemia, piasek.

Na cmentarzach powstają też odpady specjalne. Ich do pojemników wrzucać nie wolno

Nie wszystkie odpady powstałe na cmentarzach można jednak wrzucać do powyższych pojemników. Są też takie, co do których stosuje się odrębne przepisy. Mowa o bateriach, które coraz częściej są stosowane w zniczach. Postępowanie ze zużytymi bateriami reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666). Nakłada ona obowiązek przekazania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w tym baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych, które nie mogą stanowić już źródła energii, do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru.

Zużyte baterie można oddawać m.in. w:

supermarketach, drogeriach, sklepach RTV/AGD bądź na stacjach benzynowych , gdzie stoją specjalne pojemniki na zużyte baterie;

, gdzie stoją specjalne pojemniki na zużyte baterie; Punkach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - każdy mieszkaniec gminy może bezpłatnie oddać tam zużyte baterie, a także inne odpady niebezpieczne, takie jak farby, chemikalia czy sprzęt elektroniczny;

- każdy mieszkaniec gminy może bezpłatnie oddać tam zużyte baterie, a także inne odpady niebezpieczne, takie jak farby, chemikalia czy sprzęt elektroniczny; serwisach i sklepach z elektroniką - wiele placówek edukacyjnych i urzędów prowadzi stałe zbiórki baterii w ramach akcji ekologicznych.

Zużyte baterie z elektrycznych zniczy należałoby zatem zabrać ze sobą i oddać w jednym z powyższych miejsc. Coraz więcej zarządców cmentarzy decyduje się tę procedurę ułatwić.

Nowy kolor pojemników na śmieci (czerwony) na cmentarzach – na zużyte baterie ze zniczy elektrycznych

Na cmentarzach pojawiają się pojemniki przeznaczone właśnie na zużyte baterie pochodzące ze zniczy elektrycznych – wśród nich te w kolorze czerwonym. Na takie rozwiązanie zdecydowała się spółka BAZA – zarządca cmentarzy komunalnych we Włocławku i Pińczacie. – Wprowadziliśmy kosze na zużyte baterie ze zniczy elektrycznych jak i z wkładów elektrycznych. Są one koloru czerwonego i służą tylko do wyrzucania baterii – czytamy na stronie zarządcy.

Czerwone śmietniki od półtora roku stoją także na cmentarzu w Kołobrzegu. Powodem ich postawienia był fakt, że znicze z bateriami nierzadko wyrzucane były do czarnych śmietników. Tym samym trafiały one do odpadów zmieszanych.

Za wyrzucanie baterii do pojemników z innymi odpadami grozi kara grzywny

Elektrośmieci, do których zaliczają się także baterie, nie mogą być traktowane jak zwykłe odpady. Wyrzucenie ich do pojemnika na odpady zmieszane jest nie tylko niebezpieczne dla środowiska, ale również niezgodne z prawem. Kwestie dotyczące postępowania z tego typu odpadami reguluje Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688). Zgodnie z jej zapisami, każdy, kto wbrew przepisom pozbywa się elektrośmieci razem z innymi odpadami, naraża się na karę grzywny. Ustawa jednoznacznie wskazuje w art. 34, że „zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami” – a naruszenie tego zakazu traktowane jest jako wykroczenie podlegające sankcjom finansowym.

