Kwalifikacja wojskowa. Podstawa prawna

Kwalifikacja wojskowa odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655) oraz na podstawie rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej. Najnowsze z nich – rozporządzenie MON z 27 sierpnia 2025 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 r. (Dz.U. 2025 poz. 1204) – określa zarówno termin jej realizacji, jak i roczniki oraz grupy osób, które będą zobowiązane do stawienia się przed komisją w nadchodzącym roku.

Te osoby dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2026 roku, obowiązek stawienia się przed komisją obejmuje:

mężczyzn urodzonych w 2007 roku ,

, mężczyzn z roczników 2002–2006 , którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby uznane w latach 2024 i 2025 za czasowo niezdolne do służby z powodów zdrowotnych, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku,

z powodów zdrowotnych, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku, osoby, których czasowa niezdolność kończy się po terminie kwalifikacji , ale które przed jej zakończeniem złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny,

, ale które przed jej zakończeniem złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny, osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się dobrowolnie , a także te o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej – aż do końca roku, w którym ukończą 60 lat, jeśli nie mają jeszcze przyznanej kategorii zdolności i zdecydują się przystąpić do kwalifikacji,

, a także te o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej – aż do końca roku, w którym ukończą 60 lat, jeśli nie mają jeszcze przyznanej kategorii zdolności i zdecydują się przystąpić do kwalifikacji, kobiety z roczników 1999–2007, posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku lub kształcące się w tym kierunku, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach wymienionych w przepisach wykonawczych do art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny i które dotąd nie brały udziału w kwalifikacji wojskowej.

Te kobiety dostaną wezwanie do wojska na początku 2026 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej na rok 2026, obowiązek stawienia się przed komisją obejmie również kobiety posiadające wykształcenie lub kompetencje uznawane za istotne z punktu widzenia obronności państwa. Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, obowiązek ten dotyczy przede wszystkim absolwentek kierunków:

medycznych,

weterynaryjnych,

morskich,

lotniczych.

Wezwania mogą otrzymać również kobiety wykonujące zawody związane z kluczowymi obszarami bezpieczeństwa i łączności, w tym:

psycholożki,

rehabilitantki,

radiolożki,

diagnostki laboratoryjne,

informatyczki i teleinformatyczki,

nawigatorki,

tłumaczki.

Terminy kwalifikacji wojskowej 2026

Harmonogram kwalifikacji wojskowej na 2026 rok został szczegółowo określony w najnowszym rozporządzeniu. Ogłoszenie o jej przeprowadzeniu zaplanowano na 16 stycznia 2026 roku, natomiast sama kwalifikacja rozpocznie się 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2026 roku. W tym czasie wszystkie osoby objęte obowiązkiem zostaną wezwane do stawienia się przed właściwą komisją. Konkretne daty dla poszczególnych województw i powiatów ustalą wojewodowie, a szczegółowe harmonogramy zostaną opublikowane w lokalnych obwieszczeniach oraz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Jaka kara grozi za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa stanowi obowiązek ustawowy dla osób wskazanych w odpowiednim rozporządzeniu. Zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, brak usprawiedliwienia nieobecności przed komisją może skutkować nałożeniem grzywny przymuszającej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, działając samodzielnie bądź na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji. Przepisy dopuszczają również przymusowe doprowadzenie osoby uchylającej się od obowiązku przez policję.

Ponadto, zgodnie z art. 681 pkt 1 tej samej ustawy, niestawienie się na kwalifikację lub odmowa przedstawienia wymaganych dokumentów może skutkować karą grzywny lub nawet karą ograniczenia wolności.

Kto jest zwolniony z kwalifikacji wojskowej?

Z obowiązku osobistego stawienia się przed komisją mogą zostać zwolnione osoby:

całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym – zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, całkowicie niezdolne do pracy lub do samodzielnej egzystencji – na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

– na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku stawiennictwa, konieczne jest przedłożenie odpowiedniego orzeczenia lub jego odpisu oraz poinformowanie szefa wojskowego centrum rekrutacji – w formie pisemnej lub elektronicznej – o przyczynach niemożności uczestnictwa w kwalifikacji.

Co, jeśli nie można stawić się do kwalifikacji wojskowej z ważnego powodu?

Jeśli osoba wezwana na kwalifikację wojskową nie może stawić się w wyznaczonym terminie z przyczyn uzasadnionych, powinna, zgodnie z zaleceniami Wojska Polskiego, niezwłocznie powiadomić właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Informację o niemożności uczestnictwa należy przekazać najpóźniej w dniu, w którym miało nastąpić stawiennictwo, wraz z podaniem powodu nieobecności. W takiej sytuacji organ administracyjny wyznaczy nowy termin kwalifikacji, umożliwiając dopełnienie obowiązku w późniejszym czasie.

Kwalifikacja wojskowa nie jest jednoznaczna z wezwaniem do wojska

Kwalifikacja wojskowa nie jest jednoznaczna z wezwaniem do wojska. To proces, którego głównym celem jest ocena zdolności psychicznej i fizycznej obywateli do odbycia służby wojskowej. Osoby zobowiązane do udziału stają przed powiatową komisją lekarską, gdzie przechodzą badania medyczne oraz rozmowę z przedstawicielem armii. Na tej podstawie przyznawana jest odpowiednia kategoria zdolności:

A – zdolny do czynnej służby wojskowej;

B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej;

D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk

E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny.

