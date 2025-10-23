Czy możesz wyciąć drzewo na swojej posesji? Tak, ale tylko zgodnie z nowymi, stricte określonymi zasadami. W przeciwnym razie może grozić ci kara w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Oto przewodnik, który może uchronić cię przed kosztownymi konsekwencjami.

Kiedy można ściąć drzewo bez pozwolenia?

Kluczowa jest data: to 16 października. W tym momencie formalnie kończy się kwalifikowany okres lęgowy ptaków i rozpoczyna się czas, gdy właściciel posesji może podjąć decyzję o wycince drzew bez naruszania tych przepisów. Prace wycinkowe wykonywane w okresie od 1 marca do 15 października są znacznie ograniczone.

Kiedy można wyciąć drzewo bez pozwolenia?

Jeśli drzewo spełnia określone warunki dotyczące gatunku i obwodu pnia nie musisz uzyskiwać pozwolenia, ale nadal warto dokładnie sprawdzić szczegóły. W 2025 roku limity są następujące:

Dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego — obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią do 80 cm.

Dla kasztanowców, robinii akacjowej, platanu klonolistnego — do 65 cm.

Dla pozostałych gatunków — do 50 cm.

Jeżeli drzewo mieści się w tych granicach, właściciel działki może je usunąć bez uzyskania formalnego pozwolenia.

A co gdy drzewo jest większe?

Jeśli obwód pnia przekracza podane limity trzeba zgłosić zamiar wycinki do urzędu gminy lub miasta. Wniosek powinien zawierać np. dane właściciela, lokalizację drzewa, gatunek i pomiar obwodu pnia (na wysokości 130 cm). Urząd ma określony czas na reakcję — to 21 dni. W niektórych sytuacjach może wnieść sprzeciw.

Nielegalne wycięcie drzewa – konsekwencje

Jeśli wycinasz drzewo, które nie spełnia warunków możesz zapłacić wysoką karę. Wysokość kary ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta — zwykle to dwukrotność opłaty, jaka obowiązywałaby przy legalnej procedurze. Przykładowo, za usunięcie brzozy o obwodzie 80 cm i przy stawce 25 zł za centymetr kara może wynieść 4 tys. zł.

Ścinanie drzewa. Na co warto zwrócić uwagę?

Przed ścięciem drzewa zmierz obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią — to kluczowe dla sprawdzenia, czy potrzebujesz pozwolenia. Możesz także zrobić zdjęcie drzewa, zanotować datę pomiaru — to dokumentacja, która może się przydać, jeśli urząd będzie miał wątpliwości. Jeżeli nie jesteś pewien co do gatunku drzewa lub planujesz działać w okresie objętym ochroną ptaków — skonsultuj się z urzędem lub specjalistą.