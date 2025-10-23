Czy możesz wyciąć drzewo na swojej posesji? Tak, ale tylko zgodnie z nowymi, stricte określonymi zasadami. W przeciwnym razie może grozić ci kara w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Oto przewodnik, który może uchronić cię przed kosztownymi konsekwencjami.

Wykonujesz taki przelew? Bank ma obowiązek to zgłosić
Wykonujesz taki przelew? Bank ma obowiązek to zgłosić

Zobacz również

Kiedy można ściąć drzewo bez pozwolenia?

Kluczowa jest data: to 16 października. W tym momencie formalnie kończy się kwalifikowany okres lęgowy ptaków i rozpoczyna się czas, gdy właściciel posesji może podjąć decyzję o wycince drzew bez naruszania tych przepisów. Prace wycinkowe wykonywane w okresie od 1 marca do 15 października są znacznie ograniczone.

Reklama

Kiedy można wyciąć drzewo bez pozwolenia?

Jeśli drzewo spełnia określone warunki dotyczące gatunku i obwodu pnia nie musisz uzyskiwać pozwolenia, ale nadal warto dokładnie sprawdzić szczegóły. W 2025 roku limity są następujące:

Dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego — obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią do 80 cm.

Dla kasztanowców, robinii akacjowej, platanu klonolistnego — do 65 cm.

Dla pozostałych gatunków — do 50 cm.

Jeżeli drzewo mieści się w tych granicach, właściciel działki może je usunąć bez uzyskania formalnego pozwolenia.

A co gdy drzewo jest większe?

Reklama

Jeśli obwód pnia przekracza podane limity trzeba zgłosić zamiar wycinki do urzędu gminy lub miasta. Wniosek powinien zawierać np. dane właściciela, lokalizację drzewa, gatunek i pomiar obwodu pnia (na wysokości 130 cm). Urząd ma określony czas na reakcję — to 21 dni. W niektórych sytuacjach może wnieść sprzeciw.

Nielegalne wycięcie drzewa – konsekwencje

Jeśli wycinasz drzewo, które nie spełnia warunków możesz zapłacić wysoką karę. Wysokość kary ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta — zwykle to dwukrotność opłaty, jaka obowiązywałaby przy legalnej procedurze. Przykładowo, za usunięcie brzozy o obwodzie 80 cm i przy stawce 25 zł za centymetr kara może wynieść 4 tys. zł.

Ścinanie drzewa. Na co warto zwrócić uwagę?

Przed ścięciem drzewa zmierz obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią — to kluczowe dla sprawdzenia, czy potrzebujesz pozwolenia. Możesz także zrobić zdjęcie drzewa, zanotować datę pomiaru — to dokumentacja, która może się przydać, jeśli urząd będzie miał wątpliwości. Jeżeli nie jesteś pewien co do gatunku drzewa lub planujesz działać w okresie objętym ochroną ptaków — skonsultuj się z urzędem lub specjalistą.