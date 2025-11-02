Sejm przyjął poprawkę do ustawy

Przed złożeniem podpisu przez prezydenta Nawrockiego, nowelizacja ustawy przeszła przez głosowanie Sejmu. Za wniesieniem poprawki zagłosowało 435 posłów.

W całej Polsce niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, że chętni nie mogli korzystać z nowoczesnych obiektów sportowych w godzina popołudniowych. Okoliczni mieszkańcy wnosili skargi, że generowany jest uciążliwy hałas i boiska stały puste.

Karol Nawrocki "otworzył" boiska

Teraz to się zmieni. Po decyzji prezydenta Nawrockiego boiska szkolne czy orliki zostaną wyłączone z określonych norm hałasu. Uprawianie sportu na boiskach, kortach, bieżniach, lodowiskach, siłowniach plenerowych, skateparkach, rolkowiskach i pumptrackach stanowi powszechne korzystanie ze środowiska". Dlatego określone przez Ministerstwo Środowiska normy hałasu nie znajdują tutaj zastosowania. Ale wyłącznie w przypadkach, gdy będzie to hałas powstały w ramach zajęć szkolenia sportowego, aktywności sportowej o charakterze szkolnym czy rekreacyjnej aktywności fizycznej - czytamy w nowelizacji ustawy.

Prezydent Nawrocki regularnie ćwiczy na siłowni

Prezydent Karol Nawrocki znany jest z zamiłowania do sportu i aktywności fizycznej. Ze swoich przyzwyczajeń nie zrezygnował nawet po objęciu najważniejszego urzędu w państwie. Jak sam mówi rutyna jest dla niego bardzo ważna, dlatego trzy, a nawet cztery razy w tygodniu stara się być na siłowni.

W przeszłości prezydent Nawrocki grał w piłkę w jednym z lokalnych klubów w Gdańsku. Głowa naszego państwa była też świetnie zapowiadającym się pięściarzem. Nawrocki był dobrze zapowiadającym się juniorem ze sporym potencjałem. Ostatecznie jednak prezydent RP nie zrobił sportowej kariery.