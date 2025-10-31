Prezydent Nawrocki zaliczył spadek

Jak wynika z sondażu IBRiS dla portalu Onet, którego wyniki opublikowano w piątek, liderem rankingu zaufania do osób publicznych nadal jest prezydent Karol Nawrocki. Obecnie zaufanie do prezydenta deklaruje 47 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1,8 pkt proc. w porównaniu z wrześniem. Brak zaufania do prezydenta deklaruje 38,6 proc. respondentów, a neutralny stosunek ma do niego 12,9 proc. ankietowanych.

Na drugiej pozycji wśród osób cieszących się zaufaniem znalazł się Radosław Sikorski z wynikiem 44,2 proc. To o 3,6 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Niemal tyle samo respondentów mu nie ufa, to 44,6 proc., a neutralnie wypowiada się o nim 10,2 proc. badanych.

Trzecim miejsce zajął się Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 38,3 proc. zaufania, co oznacza wzrost o 3,9 pkt proc. Brak zaufania do wicepremiera i ministra obrony deklaruje 42 proc. respondentów, a neutralność 18,5 proc. Jak zaznacza Onet, ostatni raz Kosiniak-Kamysz był na podium sondażu zaufania IBRiS w styczniu 2024 r.

Premier Tusk przed Trzaskowskim

Krzysztof Bosak spadł z trzeciego na czwarte miejsce. Politykowi Konfederacji ufa obecnie 36,4 proc., co oznacza spadek 2,7 pkt proc. Premier Donald Tusk zajmuje piątą pozycję z wynikiem 35,6 proc., czyli o 3,5 pkt proc. mniej w porównaniu z wrześniowym sondażem.

Tuż za nim jest Rafał Trzaskowski ze spadkiem o 1,6 pkt proc., co zostawia go z 35,4 proc. respondentów deklarujących zaufanie. Jak podkreśla Onet, prezydent Warszawy, dawny lider rankingu, osiąga tym samym najgorszy wynik od czerwca 2023 r.

Braun i Kaczyński na końcu stawki

Kolejne miejsca zajmują Mateusz Morawiecki (33,3 proc.), Sławomir Mentzen (32,6 proc.), Magdalena Biejat (32,3 proc.) i Włodzimierz Czarzasty (32 proc.) oraz Andrzej Duda (31,5 proc.). Ostatnie miejsca w październiku zajmują Adrian Zandberg (23,7 proc.), Grzegorz Braun (23,1 proc.) oraz Szymon Hołownia (20,6 proc.). Sondaż wykazał również, że w tym miesiącu nieufność wobec marszałka sejmu wzrosła o 16,6 pkt proc., kosztem dotychczasowych odpowiedzi neutralnych. Politykami z największym brakiem zaufania pozostają Grzegorz Braun (65,3 proc.) oraz Jarosław Kaczyński (62,8 proc.).

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 24 i 25 października na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).