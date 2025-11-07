Nerwowa atmosfera z sali posiedzenia przeniosła się pod toaletę

Wczoraj Komisja zajmowała się rozpatrzeniem wniosku Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. Emocje sięgały zenitu. Gorąca atmosfera sali posiedzenia przeniosła się na korytarze.

Reklama

W tym samym budynku doszło do spięcia między dziennikarką TVN, a rzecznikiem PiS. Rafał Bochenek całą sytuację nagrał telefonem komórkowym i udostępnił na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Spięcie rzecznika PiS i dziennikarki TVN

Na nagraniu widać Maję Wójcikowską, która kłóci się z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Słychać krzyki i nerwowe reakcje. Dziennikarka podniesionym głosem mówiła w kierunku Bochenka, że nie da się sprowokować.

Reklama

Rzecznik PiS natomiast pytał Wójcikowską, czy jest pod wpływem alkoholu i sugerował, że chciała ona za nim wejść do męskiej toalety.

Awanturę i dalszą eskalację konfliktu zakończyła interwencja innego pracownika stacji TVN. Mężczyzna w spokojny sposób "odciągnął" swoją redakcyjną koleżankę z miejsca zdarzenia.