Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk byli dziennikarzami stacji TVN Turbo. Zostali oskarżeni o gwałt na dwóch kobietach. Do zdarzenia miało dojść w mieszkaniu w Katowicach. Stacja z obydwoma zawiesiła współpracę.
Dziennikarze TVN Turbo oskarżeni o gwałt. Ruszył proces
Po dochodzeniu, jakie się odbyło w tej sprawie, akt oskarżenia został skierowany przez prokuraturę do Sądu Okręgowego. Patryk Mikiciuk i Adam Kornacki nie przyznają się do zarzucanych im czynów.
Jak dowiedział się "Fakt" pierwsza rozprawa już się odbyła. Miała ona miejsce 9 września. Zarówno ta, jak i kolejne rozprawy są wyłączone z jawności.
Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk przed sądem. Kiedy kolejna rozprawa?
Okazuje się, że następna odbędzie się jeszcze w tym miesiącu a dokładnie 23 października. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień: 23 października 2025 r., godz. 9.00 - powiedział rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Katowicach, Jacek Krawczyk w rozmowie z Plejadą. Terminy rozpraw zgodnie z zarządzeniem sędziego referenta odbywają się w salach rozpraw należących do Sądu Okręgowego w Katowicach - dodał.
Dziennikarze TVN Turbo oskarżeni o gwałt. Dlaczego rozprawy nie są jawne?
Jak wyjaśnia rozprawy są wyłączone z jawności wskutek wydania postanowienia z dnia 16 lipca 2025 roku. Wnioskował o to zarówno prokuratora, jak też obrońcy oskarżonych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję