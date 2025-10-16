Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk byli dziennikarzami stacji TVN Turbo. Zostali oskarżeni o gwałt na dwóch kobietach. Do zdarzenia miało dojść w mieszkaniu w Katowicach. Stacja z obydwoma zawiesiła współpracę.

Dziennikarze TVN Turbo oskarżeni o gwałt. Ruszył proces

Po dochodzeniu, jakie się odbyło w tej sprawie, akt oskarżenia został skierowany przez prokuraturę do Sądu Okręgowego. Patryk Mikiciuk i Adam Kornacki nie przyznają się do zarzucanych im czynów.

Jak dowiedział się "Fakt" pierwsza rozprawa już się odbyła. Miała ona miejsce 9 września. Zarówno ta, jak i kolejne rozprawy są wyłączone z jawności.

Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk przed sądem. Kiedy kolejna rozprawa?

Okazuje się, że następna odbędzie się jeszcze w tym miesiącu a dokładnie 23 października. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień: 23 października 2025 r., godz. 9.00 - powiedział rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Katowicach, Jacek Krawczyk w rozmowie z Plejadą. Terminy rozpraw zgodnie z zarządzeniem sędziego referenta odbywają się w salach rozpraw należących do Sądu Okręgowego w Katowicach - dodał.

Dziennikarze TVN Turbo oskarżeni o gwałt. Dlaczego rozprawy nie są jawne?

Jak wyjaśnia rozprawy są wyłączone z jawności wskutek wydania postanowienia z dnia 16 lipca 2025 roku. Wnioskował o to zarówno prokuratora, jak też obrońcy oskarżonych.