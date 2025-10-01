Tomasz Terlikowski dołączy do zespołu stacji TVN. Właśnie okazało się, że dziennikarz poprowadzi nowy program. Kilka lat temu dołączył do zespołu stacji RMF FM i tam można go usłyszeć.

Tomasz Terlikowski w TVN. Jaki program poprowadzi?

W TVN24+ Tomasz Terlikowski poprowadzi swój własny program. Będzie to format zatytułowany "Terlikowski. Istota rzeczy". Jaka tematyka będzie w nim poruszana? Terlikowski będzie rozmawiał z zaproszonymi gośćmi o sprawach związanych z wiarą oraz polityką i moralnością.

Nowy program Tomasza Terlikowskiego w TVN. Kto będzie gościem?

Czy musimy wrócić do wychowania dzieci tak, by były gotowe na walkę i, nawet jeśli nie na oddanie życia, to na odbieranie życia innym? Zostać czy wyjechać, walczyć czy ratować siebie i rodzinę? Gdzie kończy się patriotyzm, a zaczyna narodowa zdrada? - brzmi zapowiedź programu Tomasza Terlikowskiego.

Tomasz Terlikowski i jego nowy program w TVN. Kiedy i o której emisja?

Program ma być emitowany co dwa tygodnie we wtorki o godz. 16.30 w TVN24+. Gościem premierowego odcinka będzie Aleksandra Walczak z "Orientuj się". Tomasz Terlikowski będzie także publikował teksty w serwisie, odnoszące się do kwestii poruszanych w programie.

Kim jest Tomasz Terlikowski?

Tomasz Terlikowski swoją przygodę z mediami rozpoczynał w "Newsweeku" i Radiu Plus. Zajmuje się tematyką związaną z religią. Pracował w redakcji katolickiej TVP, w dzienniku "Życie" oraz tygodniku "Ozon". Jego teksty można było czytać w "Rzeczpospolitej", "Wprost", "Frondzie", "Gościu Niedzielnym" czy "Gazecie Polskiej".

W latach 2014-2017 był redaktorem naczelnym TV Republika. Do 2019 roku był tam dyrektorem programowym. W 2022 postanowił zakończyć współpracę ze stację. Rok wcześniej zaczął pracować w RMF FM.