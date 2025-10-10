Jacek Pałasiński przez wiele lat był związany ze stacjami TVN24 i TVN24 BiS. Współprowadził i współtworzył program "Tu Europa" oraz cykl "Świat według Jacka". Przez wiele lat Jacek Pałasiński był również korespondentem TVN w Rzymie.

Były dziennikarz TVN ma problemy ze zdrowiem. Co napisał o operacji?

Pod koniec września dziennikarz zamieścił w sieci post, w którym poinformował, że ma problemy ze zdrowiem. Do wpisu dodał zdjęcia, na którym widać go na szpitalnym łóżku. Jacek Pałasiński poinformował wówczas, że czeka go "skomplikowana dla chirurgów, ryzykowna dla pacjenta" operacja. Poprosił swoich obserwatorów o trzymanie kciuków.

Reklama

Jacek Pałasiński już po operacji. Pojawiły się komplikacje

W czwartek 8 października dziennikarz przeszedł operację. Okazuje się, że nie obyło się bez komplikacji.

W środę rano miałem sześciogodzinną operację. Jak widać, zakończyła się sukcesem. Od tamtej pory leżę na oddziale pooperacyjnym pod kroplówkami. Mam chwilowo bezwładną lewą dłoń i nie mogę obsługiwać telefonu - czytamy na profilu Pałasińskiego.

Jacek Pałasiński o skutkach komplikacji. Jaką decyzję podjęli lekarze?

Dziś miałem wrócić do mojej sali, ale przy wyjmowaniu rurek miał miejsce drobny krwotok spod pachy, więc miałem drugi zabieg w całkowitym znieczuleniu. Wróciłem do sali pooperacyjnej i tu będę dochodził do siebie. Wszystkim dziękuję za troskę i życzenia - dodał.