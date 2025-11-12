TVP zawiesiła Babiarza

O Babiarzu ostatnio głośno było przy okazji igrzysk olimpijskich w Paryżu. W trakcie ceremonii otwarcia imprezy komentator na antenie TVP utwór Johna Lennona "Imagine" nazwał manifestem komunistycznym. Po tych słowach wybuchła afera, a władze Telewizji Publicznej zawiesiły dziennikarz.

Reklama

Za Babiarzem murem stanęli koledzy z pracy i telewidzowie. W efekcie na Woronicza zmieniono decyzję i komentator szybko wrócił do pracy. Teraz pojawił się w Pałacu Prezydenckim i został uhonorowany przez głowę naszego państwa Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nawrocki powiedział, dlaczego odznaczył Babiarza

Babiarz został odznaczony przez prezydenta Nawrockiego za "wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalność społeczną". Pan Przemysław Babiarz powiedziałby to dużo lepiej niż ja, bo jest tak doskonałym mówcą, redaktorem, konferansjerem. Ale znam też skromność pana redaktora Babiarza i wiem, że nie mógłby mówić sam o sobie, więc jako prezydent Polski to ja powiem o naszym wspaniałym redaktorze Przemysławie Babiarzu, którego głos, drodzy państwo, jest z nami od dekad. Nie wyobrażamy sobie chyba igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata bez tego głosu, bez tego człowieka, z którym związane są także już pokolenia wychowujące się na miłości do sportu - powiedział Nawrocki.

Nawrocki podziękował Babiarzowi

Reklama

Prezydent Nawrocki zwrócił uwagę, że Babiarz jest kimś więcej niż tylko komentatorem sportowym. To nie tylko głos polskiego sportu i narodowych emocji sportowych, ale również erudyta historyczny, który opowiada nam o dziedzictwie kulturowym, czemu dawał wyraz w wielu programach telewizyjnych, ale też wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, jak choćby w Narodowym Czytaniu. Za tę erudycję, za ten głos i za to, że jest pan z nami, Polska chce dzisiaj panu, panie redaktorze, podziękować - zakończył Nawrocki.

Prezydent odznaczył nie tylko Babiarza

Prezydent Nawrocki wręczył łącznie pięć odznaczeń: Orderem Orła Białego odznaczył pisarza Waldemara Łysiaka oraz przebywającego obecnie w kolonii karnej na Białorusi Andrzeja Poczobuta; Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczył dziennikarza Przemysława Babiarza i fizyka prof. Konrada Banaszka z kolei Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali inżynier i astronauta Sławosz Uznański–Wiśniewski i aktor Adam Woronowicz.