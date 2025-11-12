Białe Święta po latach przerwy? Prognozy są optymistyczne

Przyzwyczailiśmy się już do ciepłych, bezśnieżnych Świąt. W ostatnich latach grudzień częściej przypominał przedwiośnie niż zimę. Tym razem jednak sytuacja może się diametralnie zmienić.

Z danych amerykańskiego modelu CFS wynika, że tegoroczny grudzień przyniesie stopniowy spadek temperatur i coraz częstsze opady śniegu. Początkowo biały puch pojawi się przelotnie, głównie w górach i na północnym wschodzie kraju. Jednak w drugiej połowie miesiąca sytuacja ma się zmienić — śnieg zacznie się utrzymywać dłużej, a mróz przyjdzie na dobre.

Arktyczne powietrze nadciąga nad Polskę

Przełom nastąpi około połowy grudnia, kiedy nad Polskę ma spłynąć szeroki strumień chłodnego, arktycznego powietrza z północy Europy. To właśnie wtedy temperatury zaczną regularnie spadać poniżej zera, a śnieg — utrzymywać się przez kolejne dni.

Model CFS prognozuje, że ostatnia dekada grudnia oraz początek stycznia będą prawdziwie zimowe. Oznacza to, że zarówno Wigilia, Boże Narodzenie, jak i Sylwester mogą upłynąć w iście bajkowej, białej scenerii.

Ile śniegu spadnie? Nawet 20 cm w niektórych regionach

Według wstępnych danych, w okresie świąteczno-noworocznym pokrywa śnieżna może osiągnąć od 2 do 10 centymetrów, a miejscami nawet 15–20 cm. W górach i na Podhalu śniegu będzie znacznie więcej, co oznacza doskonałe warunki dla narciarzy i miłośników sportów zimowych.

Choć temperatury mogą się wahać w ciągu dnia, to nocami spodziewane są silne mrozy — nawet do -10, a lokalnie -15°C. Śnieg, który spadnie, nie powinien więc szybko się roztapiać.

Zimowa radość nie dla wszystkich. Kierowcy muszą uważać

Biała zima to powód do radości dla dzieci i miłośników zimowych pejzaży, ale dla kierowców może być prawdziwym wyzwaniem. Po latach łagodnych zim, wielu z nas odzwyczaiło się od jazdy po śliskich i zasypanych drogach. Warto więc już teraz przygotować samochód do zimy, sprawdzić stan opon i akumulatora oraz zaplanować podróże z wyprzedzeniem.

Czy wracają mroźne zimy w Polsce?

Choć prognozy CFS są bardzo optymistyczne, meteorolodzy przypominają, że długoterminowe modele obarczone są ryzykiem błędu. Nie dają one gwarancji konkretnej pogody, a jedynie wskazują przewidywany trend.

Od lat 2009–2013 Polska nie miała naprawdę zimowego okresu. Ostatnia dekada przyniosła rekordowo ciepłe zimy i wyjątkowo wysokie średnie temperatury.