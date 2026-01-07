rozwiń

Moda na imiona zmienia się nieubłaganie

Historia imion w Polsce to mieszanka wpływów kulturowych, religijnych i językowych. Od wieków dużą rolę odgrywały imiona pochodzenia łacińskiego, takie jak Anna czy Jakub, których popularność była związana z tradycją chrześcijańską. Równolegle funkcjonowały imiona słowiańskie głęboko zakorzenione w lokalnej historii.

To imię nosi 11 Polek. Rada Języka Polskiego odradza
Dziś coraz częściej sięgamy po inspiracje zagraniczne. Angielskie, niemieckie czy włoskie brzmienia nikogo już nie dziwią. Globalizacja zrobiła swoje, a imiona – podobnie jak trendy – zaczęły krążyć po świecie.

Najpopularniejsze imiona w 2024 roku

Dla kontrastu warto spojrzeć na imiona, które obecnie królują na porodówkach. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, w pierwszej połowie 2024 roku rodzice najczęściej wybierali dla dziewczynek imię Maja, Zofia, Zuzanna, Hanna i Laura, a dla chłopców: Nikodem, Jan, Aleksander, Antoni i Franciszek. To imiona dobrze znane i oswojone.

Imiona, które odchodzą w zapomnienie

Obok popularnych są też imiona, które pojawiają się w statystykach sporadycznie. Na listach rzadko nadawanych imion znajdziemy m.in. Walentynę, Wiosnę, Odę czy Mieczysławę. Jednak prawdziwą ciekawostką jest imię Sebastiana.

Według danych z rejestru PESEL ze stycznia 2025 roku imię Sebastiana nosi w Polsce zaledwie pięć kobiet. To sprawia, że jest ono jednym z najbardziej unikatowych imion w kraju i można śmiało powiedzieć, że znajduje się na granicy całkowitego zaniku.

Sebastian – znane imię w nieoczywistej formie

Sebastian kojarzy się przede wszystkim z męskim imieniem o długiej tradycji i silnym, klasycznym brzmieniu. Żeńska forma – Sebastiana przez lata pozostawała w cieniu, aż niemal całkowicie zniknęła z użycia. Dla jednych to zaskoczenie, dla innych dowód na to, jak bardzo zmieniły się gusta rodziców. Tymczasem imię to ma w sobie elegancję i charakter, a przy tym jest absolutnie niepowtarzalne.

Imię Sebastian to imię pochodzenia greckiego. Pochodzi od słowa sebastos co oznacza: dostojny, czcigodny, znakomity. Imię to oznacza człowieka ogólnie szanowanego lub mieszkańca Sebasty.

Inne rzadkie imiona w Polsce, które zaskakują

Sebastiana nie jest jedynym imieniem, które dziś spotyka się wyjątkowo rzadko. W rejestrach pojawiają się także takie perełki jak Dobrosława, Bogumiła czy Radomiła. W przypadku mężczyzn mowa o imionach typu Racibor czy Niemir. Choć brzmią archaicznie, niosą ze sobą ogromny ładunek historii i oryginalności. Coraz częściej przyciągają uwagę rodziców, którzy szukają czegoś naprawdę wyjątkowego.

Dlaczego warto rozważyć rzadkie imię?

Nietypowe imię potrafi być ogromnym atutem. Wyróżnia, buduje indywidualność i sprawia, że łatwiej zapada się w pamięć. Często staje się też pretekstem do rozmów i pomaga przełamywać pierwsze lody w nowych sytuacjach.

Osoby noszące rzadkie imiona nierzadko podkreślają, że czują się dzięki nim bardziej wyjątkowe. To coś więcej niż tylko zapis w dokumentach – to element tożsamości, który można nosić z dumą. I właśnie dlatego imiona takie jak Sebastiana, choć dziś niemal zapomniane, mogą jeszcze kiedyś wrócić do łask.