Liczba Rosjan na igrzyskach rośnie

23-letnia Kryłowa wystąpi w wyścigu na 500 m, a 21-letni Posaszkow będzie rywalizował na dwukrotnie dłuższym dystansie. Łącznie MKOl dopuścił do startu w igrzyskach Mediolan-Cortina d’Ampezzo pięcioro Rosjan i jedną Białorusinkę. Wcześniej to prawo zyskali uprawiający narciarstwo wysokogórskie (skialpinizm) Nikita Filippow oraz łyżwiarze figurowi Adelija Petrosian i Piotr Gumiennik, a także Wiktorija Safonowa z Białorusi.

Rosjanie i Białorusini mogą startować pod neutralną flagą

Po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku sportowcy z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji w wielu dyscyplinach. Zgodnie z decyzją MKOl w tegorocznych igrzyskach mogą startować, ale po spełnieniu kilku warunków, a do tego w neutralnych barwach, bez flag i symboli narodowych, a także po akceptacji ze strony światowych związków sportowych. Jednocześnie nie mogą wziąć udziału w defiladzie sportowców podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy.

Igrzyska bez hokeistów z Rosji i Białorusi

Oczekuje się, że w najbliższych dniach do startu w igrzyskach zostanie dopuszczonych kilkoro rosyjskich narciarzy. Na początku grudnia Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie orzekł bowiem, że zawodnicy z Rosji i Białorusi powinni mieć prawo olimpijskiego występu po spełnieniu określonych wymagań, choć wcześniej Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) zabroniła im tego.

Sportowcy obu krajów-agresorów nie mogą wciąż występować w zmaganiach drużynowych, dlatego w Mediolanie zabraknie hokeistów z tych państw, którzy wcześniej regularnie rywalizowali w igrzyskach.