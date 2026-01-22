Trump wyraził frustrację na niekorzystne dla niego badania opinii publicznej w trzech wpisach na własnej platformie społecznościowej Truth Social. Zamieścił je podczas lotu powrotnego z Davos do Waszyngtonu.

Fałszywe i oszukańcze sondaże powinny być praktycznie przestępstwem - napisał w jednym z nich, przypominając błędne wyniki sondaży, włączając w to przegrane przez niego wybory 2020 r., które - jak się wyraził - "wygrał miażdżącą przewagą".

Trzeba coś zrobić z oszukańczymi sondażami. Nawet sondaże FoxNews i "Wall Street Journal" były przez lata fatalne! Są świetne sondażownie, które trafnie oceniły wybory, ale media nie chcą ich w żaden sposób wykorzystać (...) Zrobię wszystko, co możliwe, aby powstrzymać to OSZUSTWO sondażowe! - dodał.

Trump żąda 15 mld dolarów

W osobnym wpisie, krytykującym opublikowany w czwartek sondaż Siena College dla "New York Timesa", Trump zapowiedział, że doda go do swojego pozwu przeciwko gazecie, w ramach którego zażądał 15 mld dolarów odszkodowania za rzekome podważanie jego kandydatury w 2024 r. i urąganie jego reputacji jako biznesmena.

Nasi prawnicy zażądali, aby zachowali wszystkie zapisy i sposób, w jaki "obliczyli" te fałszywe wyniki - nie tylko fakt, że były one mocno przechylone na korzyść Demokratów. Poniosą pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje radykalnie lewicowe kłamstwa i wykroczenia! - zagroził prezydent Trump. W kolejnym wpisie ponownie domagał się ukarania "New York Times" i innych mediów, które - jego zdaniem - cierpią na "Syndrom obłędu na punkcie Trumpa".

Trump musiał złożyć pozew w sądzie stanowym

Krytykowany przez prezydenta sondaż pokazuje, że Trump cieszy się poparciem 40 proc. Amerykanów, podczas gdy źle ocenia go 56 proc. Podobnie źle oceniany przez wyborców jest niemal każdy aspekt jego polityki, w tym podejście do imigracji, gospodarki, czy polityki zagranicznej. Według badania, najgorsze oceny wyborcy wystawiają Trumpowi w kwestii polityki dotyczącej kosztów życia (34 proc. ocen pozytywnych, 64 proc. negatywnych), wojny w Ukrainie (34-58 proc.) i publikacji akt afery Jeffreya Epsteina (22-66 proc.).

Początkowy pozew Trumpa przeciwko "New York Times" został odrzucony przez sąd na Florydzie jako zbyt dygresyjny i niemający związku ze sprawą. W październiku do sądu wpłynęła poprawiona skarga. Trump złożył również pozew przeciwko znanej autorce sondaży w Iowa Ann Selzer, która przed wyborami 2024 r. opublikowała badanie, które - jak się okazało - znacznie przeszacowało poparcie w Iowa dla Kamali Harris. Prezydent był zmuszony jednak do wycofania pozwu przed sądem federalnym i złożenia go w sądzie stanowym, gdzie standardy rozpatrywania skarg są niższe. Żadna ze spraw nie została dotąd rozstrzygnięta.