Jeśli projekt dojdzie do skutku, w ciągu kilku lat w tym miejscu może powstać nawet 120 lokali mieszkalnych.

Nowe osiedle dla żołnierzy 8. Dywizji Piechoty

Planowana inwestycja ma być bezpośrednio związana z powstaniem 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej im. Romualda Traugutta, której dowództwo oraz batalion dowodzenia mają zostać zlokalizowane właśnie w Kielcach. Decyzję w tej sprawie ogłosił w październiku 2024 roku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał wówczas szef MON, miasto spełnia wszystkie wymagania osobowe, technologiczne i infrastrukturalne niezbędne do funkcjonowania tak dużej jednostki wojskowej. Wcześniej rozważano ulokowanie dowództwa w Nowym Mieście nad Pilicą, jednak po szczegółowych analizach Sztabu Generalnego uznano, że to Kielce są rozwiązaniem optymalnym.

Działki pod lupą armii

Chodzi o teren przy ulicy Langiewicza. Łączna powierzchnia działek to około 21 tys. metrów kwadratowych, a ich wartość szacowana jest na około 57 mln zł. Samorząd próbował wcześniej sprzedać nieruchomość, jednak bez powodzenia — ostatni przetarg z grudnia zakończył się fiaskiem. Teraz Agencja Mienia Wojskowego widzi w tym miejscu idealną lokalizację pod nową inwestycję mieszkaniową.

"Mamy w planie wybudowanie 120 mieszkań"

Plany wojska potwierdza dyrektorka krakowskiego oddziału AMW. – Już teraz pod tym adresem znajdują się mieszkania dla żołnierzy. Mamy w planie wybudowanie 120 mieszkań – mówi Małgorzata Binkowska. Jak dodaje, realizacja inwestycji mogłaby nastąpić w ciągu pierwszych dwóch–trzech lat od momentu przejęcia gruntu.

Urząd studzi emocje

Choć wniosek wpłynął już do urzędu, władze województwa podchodzą do sprawy ostrożnie. Na razie nie ma mowy o szybkich rozstrzygnięciach. – Propozycja musi zostać spokojnie przeanalizowana i omówiona przez zarząd, tak aby decyzje były odpowiedzialne i korzystne dla mieszkańców regionu – zaznacza rzecznik urzędu Przemysław Chruściel. Urzędnicy podkreślają, że to dopiero wstępny etap procedury.

Wojsko jako impuls rozwojowy dla regionu?

Zarówno przedstawiciele AMW, jak i część lokalnych polityków przekonują, że obecność wojska może stać się silnym impulsem rozwojowym dla województwa świętokrzyskiego. Przyjazd tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami oznacza większe zapotrzebowanie na mieszkania, usługi, edukację i infrastrukturę. Ma to także pomóc w walce z problemami demograficznymi regionu.

Nowa dywizja o dużej skali

Decyzja o utworzeniu 8. Dywizji Zmechanizowanej zapadła jeszcze w 2023 roku. Jednostka ma dziedziczyć tradycje 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej im. Romualda Traugutta.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Obrony Narodowej dywizja ma być organizowana w tzw. modelu czwórkowym. W jej skład wejdą cztery brygady: dwie zmechanizowane, brygada zmotoryzowana oraz brygada pancerna — każda po cztery bataliony.

Strukturę uzupełnią także jednostki wsparcia i zabezpieczenia, m.in. brygada artylerii, pułk logistyczny, pułk przeciwpancerny, przeciwlotniczy, bataliony dowodzenia, rozpoznania oraz chemiczny. Docelowo w różnych miejscach województwa świętokrzyskiego ma stacjonować około 20 tysięcy wojskowych.