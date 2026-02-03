Siły koalicji chętnych wkroczą w ciągu 72 godzin

Według źródeł "FT" trzystopniowa odpowiedź zakłada, że w ciągu 24 godzin od naruszenia zawieszenia broni przez Moskwę, Kijów miałby prawo najpierw wystosować ostrzeżenie dyplomatyczne. Jeśli okazałoby się ono nieskuteczne, wojska Ukrainy mogłyby przejść do działań mających na celu zatrzymanie naruszeń.

Jeżeli i te kroki nie przyniosłyby efektów, do akcji mogłyby wkroczyć siły koalicji chętnych - niektórych państw UE oraz krajów spoza Wspólnoty, które wspierają Kijów. Do trzeciego etapu mogłoby dojść w ciągu 72 godzin od naruszenia rozejmu i oznaczałoby skoordynowaną odpowiedź wojskową Zachodu, w tym z udziałem sił USA.

Spotkanie na szczycie odbędzie się w Abu Zabi

Informacje "FT" pojawiły się przed planowanym na środę i czwartek spotkaniem amerykańsko-rosyjsko-ukraińskim w Abu Zabi, które wcześniej w tym miesiącu zapowiadał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rozmowy na temat zakończenia prawie czteroletniej wojny odbyły się w takim formacie w styczniu i były pierwszym trójstronnym spotkaniem tego typu od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Negocjacje nie przyniosły efektów, głównie ze względu na stanowisko Moskwy, która nie odstępuje od jednego ze swoich kluczowych warunków – całkowitego wycofania wojsk ukraińskich z Donbasu.