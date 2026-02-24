Edward Linde-Lubaszenko zaledwie pół roku temu ogłosił przejście na emeryturę. Jego kariera filmowa i sceniczna trwała ponad 60 lat. O śmierci aktora poinformował jego syn, Olaf Lubaszenko. Oficjalna przyczyna zgonu nie została ujawniona, ale wiadomo, że w ostatnich latach życia borykał się z problemami zdrowotnymi.

Uroczystość o charakterze państwowym

Informację o państwowym charakterze uroczystości przekazał niedługo po śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak poinformowano, rodzina aktora została już wcześniej poinformowana o decyzji resortu. "Mamy potwierdzenie. Wydaliśmy zgodę, jest decyzja o tym, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy" przekazał rzecznik ministerstwa 11 lutego. Uroczystość ma wojskową asystę, przybyli przedstawiciele władz.

Kariera Edwarda Linde-Lubaszenki

Edward Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 r. w Białymstoku, a na ekranie zadebiutował w wieku 27 lat w filmie "Ktokolwiek wie…" w reżyserii Kazimierza Kutza, jednak największą popularność przyniosła mu rola doktora Romana Bognara w serialu "Układ krążenia" emitowanym w latach 1977-1978. W kolejnych dekadach występował w wielu kultowych produkcjach, takich jak "Psy", "Sztos" czy "Poranek kojota". Artysta był wielokrotnie doceniany za swoje dokonania — otrzymał między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w 2024 r.