W piątek opublikowano decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy wdrażającej program unijnych pożyczek na obronność SAFE. W uzasadnieniu czytamy m.in. o naruszeniu suwerenności Polski i przekazaniu kolejnych kompetencji państwa Unii Europejskiej.

Według prezydenta, zaciągnięcie pożyczki z SAFE o wysokości 43 734 100 805 euro "za nieznaną cenę pożyczki (która, mając na uwadze okres spłaty pożyczki, może być wyższa od głównej sumy pożyczanych pieniędzy) narusza konstytucyjny zakaz zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 60 proc. PKB”.

Polacy ocenili weto Nawrockiego

Jak Polacy oceniają weto Nawrockiego? Z sondażu IBRiS na zlecenie Polsat News wynika, że 56,9 proc. badanych negatywnie ocenia decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy SAFE. "Zdecydowanie źle" weto postrzega 42,4 proc. ankietowanych, a "raczej źle" 14,5 proc. Natomiast i 33,8 proc. ankietowanych jest zdania, że prezydent podjął słuszną decyzję.

Reklama

53 proc. Polaków za SAFE

Reklama

Badanym zadano także pytanie dotyczące przyjęcia unijnego programu finansowania wydatków na obronność SAFE. 53 proc. badanych zadeklarowało poparcie dla inicjatywy. 38,1 proc. jest "zdecydowanie za" unijnym programem, a odpowiedź "raczej za" wybrało 14,9 proc. Sprzeciw wobec unijnego programu deklaruje 33,9 proc. ankietowanych. 27, proc. jest zdecydowanie przeciwnych, a "raczej nie popiera" unijnego SAFE 6 proc.

Polacy o prezydenckim projekcie "SAFE 0 proc"

Polacy wypowiedzieli się również w sondażu o prezydenckim projekcie, który zakłada finansowanie zbrojeń bez unijnych pożyczek. Chodzi o "SAFE 0 proc", program, który miałby być zasilany zyskami Narodowego Banku Polskiego.

Prezydencki projekt popiera 38,4 proc. badanych. 23,4 proc. wyraziło zdecydowane poparcie, a 15 proc. "raczej popiera" pomysł Karola Nawrockiego. Przeciwko "SAFE 0 proc." opowiedziało się 45,9 proc. badanych, przy czym 37,1 proc. ankietowanych jest zdecydowanie przeciwnych projektowi, a odpowiedź "raczej nie popieram" wybrało 8,7 proc. badanych.