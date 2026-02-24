Oczywiście Ukraina musi zabrać głos jako pierwsza. Ale my również jesteśmy gotowi do rozmów – oświadczył Wadephul na forum Cafe Kyiv, organizowanym w Berlinie przez Fundację Konrada Adenauera.

Niemcy: Nie pojedziemy do Moskwy z ustępstwami

Nie pojedziemy do Moskwy z dalszymi ustępstwami – zastrzegł zarazem szef MSZ Niemiec.

Niemcy: Możemy rozmawiać, gdy zatrzyma się wymiana ognia

Jak wyjaśnił Wadephul, Berlin może zaangażować się w negocjacje, gdy "zatrzyma się wymiana ognia" i zaistnieje "poważna wola do rozmów".

Niemcy: Nie brakuje nam kanałów komunikacji

Reprezentujący chadecką partię CDU szef dyplomacji odrzucił przy tym apele niektórych członków współtworzącej rząd Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), aby wyjść do Putina z nowymi propozycjami zawieszenia broni. Nie brakuje nam kanałów komunikacji. Ale kanał pozostaje bezużyteczny, jeśli po drugiej stronie nikt nie chce rozmawiać – wyjaśnił Wadephul.

We wtorek w Berlinie planowane są wydarzenia związane z czwartą rocznicą rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Odbędą się nabożeństwa ekumeniczne z udziałem najwyższych władz państwowych. Przez centrum miasta przejdzie marsz upamiętniający poległych, a pod Bramą Brandenburską o godz. 19 rozpocznie się proukraińska demonstracja.