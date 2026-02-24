24 lutego mijają cztery lata od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie.

Prezydent: Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy

We wpisie na platformie X Karol Nawrocki podkreślił, że "rosyjska agresja na Ukrainę to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy".

Prezydent: Ignorowanie imperialnych ambicji Rosji zawsze prowadziło do tragedii

"Historia uczy nas, że ignorowanie imperialnych ambicji Rosji zawsze prowadziło do tragedii. Demokratyczny świat musi zachować jedność w obliczu takich wyzwań" – napisał prezydent. Dodał, że "oczekujemy zaprzestania działań destabilizujących region".

Prezydent: Z szacunkiem patrzymy na odwagę obrońców wolności

"Z szacunkiem patrzymy na odwagę ludzi, którzy każdego dnia stają w obronie wolności" – podkreślił.