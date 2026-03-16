Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli, że straszenie Polaków hipotetycznym zagrożeniem ze strony Unii Europejskiej jest "oblaniem testu na patriotyzm".
To, że politycy straszą Polaków jakimś hipotetycznym, teoretycznym zagrożeniem ze strony Unii Europejskiej, wtedy gdy mamy prawdziwe zagrożenie ze strony (przywódcy Rosji Władimira) Putina, (...) jest oblaniem testu na patriotyzm, jest zachowaniem w najgorszych standardach XVIII-wiecznego warcholstwa - powiedział Sikorski.
