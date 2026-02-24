Koszalin. Policjani wydaleni ze służby

Procedurę wydalenia ze służby trzech policjantów Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wszczął komendant zachodniopomorskiej policji. Jak przekazał podkom. Jaworski, dwóch funkcjonariuszy zostało już wydalonych ze służby, wobec trzeciego procedura jeszcze trwa. Jest na końcowym etapie.

Czwarty funkcjonariusz został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym przez komendanta koszalińskiej policji.

Sprawa nękania osób w kryzysie bezdomności w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) przez policjantów wyszła na jaw w listopadzie ub.r. Proceder miał trwać od września. Komenda Miejska Policji w Koszalinie przeprowadziła postępowanie wewnętrzne, zgromadzone materiały przekazała prokuraturze. Ta wszczęła śledztwo.

20 listopada ub.r. czterech policjantów, o czym informowała prowadząca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień polegające na podejmowaniu niezasadnych interwencji i nękania osób w kryzysie bezdomności. Mieli m.in. bez powodu nachodzić nocą bezdomnych, pryskać im w twarz gazem, niszczyć ich suszące się ubrania. Dwóch z podejrzanych zarzucono dodatkowo nakłanianie świadków do składania w tej sprawie fałszywych zeznań.

Zarzut nękania bezdomnych usłyszała także osoba cywilna.

Tymczasowy areszt

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Składali wyjaśnienia.

Dwóch policjantów z dodatkowymi zarzutami i cywil zostali decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Na wniosek prokuratora opuścili areszt dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. Śledczy uznali, że ustały przesłanki do stosowania tego środka zapobiegawczego.

Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.