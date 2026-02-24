Krutek został znaleziony jako pisklę w 2014 r. w okolicach Kętrzyna i trafił pod opiekę Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tam zamontowano mu nadajnik GPS. Dwa lata temu mieszkańcy nadali mu imię Krutek.

Krutek przeleciał pięć tysięcy kilometrów

Krutek wyruszył z Egiptu już na początku stycznia. Jego trasa była bardzo trudna - wiodła przez Liban, Syrię, Turcję oraz Bułgarię. Bocian był widziany nad ukraińskim niebem, a dwa dni temu przekroczył granicę Polski. "Mniej więcej do lutego przebywał na terenie Izraela. Stamtąd ruszył dalej na północ i cały czas podążał do nas, na Mazury. Cztery dni spędził w Rumunii, nabierając sił przed dalszą drogą" - powiedział Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego w rozmowie z Polsat News.

Reklama

Krutek regeneruje siły

Jak czytamy w opublikowanym przez Mazurski Park Krajobrazowy poście, bocian dotarł już do Krutyni, ale nie obyło się bez problemów. Bociana znaleźli przy drodze przechodnie. Stało się to w miejscowości Jedwabno (pow. szczycieński). Ci momentalnie zawiadomili Straż Parku. Teraz bocian odpoczywa po wyczerpującej podróży w specjalnym ośrodku rehabilitacyjnym.