Stanowski wpisał się w propagandę Kremla

Z kamerą do Królewca pojechała Maria Wiernikowska. Dziennikarka rozmawia z jego mieszkańcami i pokazuje, jak obecnie wygląda życie w Rosji. Po obejrzeniu materiału można dojść do wniosku, że Putin jest dobry, Rosja to kraj mlekiem i miodem płynący, wszyscy ją atakują, Armia Czerwona wyzwala Ukrainę, a jedyną niedogodnością dla Rosjan mieszkających w Królewcu jest brak wiz, który wiąże się z brakiem możliwości wjazdu do Polski.

Reklama
Stanowski nie wpłacił ani grosza na WOŚP. Wyjaśnił, dlaczego nie wsparł zbiórki Owsiaka
Stanowski nie wpłacił ani grosza na WOŚP. Wyjaśnił, dlaczego nie wsparł zbiórki Owsiaka

Zobacz również

Reportaż oburzył prof. Mieńkowską-Norkiene. Jej zdaniem Stanowski udostępniając na swoim kanale takie materiały idealnie wpisuje się w propagandę Kremla. Udzielał możliwości wypowiadania się wielu osobom, które piały z zachwytu na temat Putina - powiedziała w "Poranku TOK FM" ekspertka.

Ekspertka uderzyła w Stanowskiego

Mieńkowska-Norkiene zwróciła uwagę, że jeżeli ktoś jedzie i w sposób absolutnie niezakłócony robi taki reportaż, to pojawia się pytanie, czy to było robione bez wiedzy i zgody Rosji czy za zgodą. Gdzie władze rosyjskie podejrzewały albo miały wręcz pewność, że będzie to reportaż, który nie tylko Rosji nie zaszkodzi, ale wręcz pomoże, ponieważ wpisze się w propagandę kremlowską. Co, jak się później okazało, chyba dostrzegli niemal wszyscy, którzy go zobaczyli. Ja nie byłam w stanie tego obejrzeć po prostu, z powodów estetyczno-etycznych. Ale uważam, że konsekwencje polityczne tej kwestii mogą być daleko idące, ponieważ Stanowski to jest wyjątkowy szkodnik - oceniła w "TOK FM' prof. z Uniwersytetu Warszawskiego.