Zgodnie z oficjalnymi wynikami wyborów prezydenckich II turę wygrał wspierany przez PiS Karol Nawrocki. W drugiej turze Karol Nawrocki dostał 50,89 proc. głosów, a jego rywal - Rafał Trzaskowski - 49,11 proc. Reakcje na ostateczny wynik wyborów napływają z Polski i zagranicy. Krótki komentarz od siebie postanowił przekazać również Krzysztof Stanowski.

Komentarz Krzysztofa Stanowskiego po II turze wyborów prezydenckich

"Jeśli faktycznie osoby, które głosowały na mnie w pierwszej turze, w drugiej po równo obdzielili głosami Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, to jest to moje wielkie zwycięstwo. Bardzo dziękuję" - napisał założyciel Kanału Zero, który również był jednym z kandydatów w pierwszej turze i uzyskał 1,24 proc. głosów.

Co oznaczają słowa Krzysztofa Stanowskiego?

Co dokładnie ma na myśli Stanowski? Z badania przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że wyborcy byłego dziennikarza sportowego w drugiej turze podzielili się niemal na pół. 51,2 proc. miało zagłosować na Karola Nawrockiego, a 48,8 proc. na Rafała Trzaskowskiego. I to właśnie dlatego założyciel Kanału Zero ogłosił "swój sukces", bo on sam nie namawiał do głosowania na żadnego z kandydatów.