Program PKP Intercity ma wystartować 22 kwietnia 2026 r. Pozwoli on podróżnym zbierać punkty za przejazdy pociągami. Zebrane punkty będzie można wymieniać na rabaty, a przy odpowiednio wysokim saldzie – nawet na darmowe bilety. Ale to nie wszystko.

Jak będzie działać "Moje IC"?

Program ma być dostępny w aplikacji PKP Intercity. Każdy przejazd będzie premiowany punktami. Ich liczba ma zależeć m.in. od długości trasy, kategorii pociągu oraz ceny kupionego biletu. Im częściej i dalej ktoś podróżuje, tym większe korzyści może uzyskać. Punkty będzie można wykorzystać przy kolejnych zakupach – w praktyce oznacza to tańsze bilety albo bezpłatne przejazdy. Na razie spółka nie zdradza dokładnego przelicznika punktów na nagrody.

Reklama

"Robiliśmy już odpowiednie analizy, ale nie będziemy zdradzać takich szczegółów przed premierą. Chcemy, żeby był to program atrakcyjny dla pasażerów i pozwalał na budowanie więzi z przewoźnikiem" - mówi Joanna Siecińska, członek zarządu PKP Intercity. Jak zaznacza, punkty – podobnie jak w programach lojalnościowych linii lotniczych – będą miały określony termin ważności.

To dopiero początek. Program będzie rozwijany

Reklama

PKP Intercity zapowiada, że wdrażanie programu odbędzie się etapami. Na start dostępne będą podstawowe funkcje: zbieranie punktów i ich wymiana na zniżki lub bilety. Z czasem mają pojawić się kolejne opcje.

"Chcemy zacząć od naprawdę podstawowych funkcji, a później go dalej rozwijać, m.in. biorąc pod uwagę wyniki badań prowadzonych wśród pasażerów" - zapowiada Siecińska.

Spółka podkreśla, że "Moje IC" będzie w pełni zintegrowany z obecną aplikacją sprzedażową. Oznacza to, że pasażerowie nie będą musieli instalować dodatkowych narzędzi – wszystko ma działać w jednym systemie.

Niespodzianka od Wars?

To jednak nie koniec zapowiedzi. PKP Intercity myśli także o rozszerzeniu programu o dodatkowe korzyści, m.in. we współpracy z wagonem restauracyjnym Wars. Szczegóły na razie pozostają tajemnicą. "Myślimy nawet o pewnej drobnej niespodziance na początek, ale o tym pasażerowie będą mogli przekonać się na wiosnę" - dodaje Siecińska.

Kolej stawia na lojalność pasażerów

Wprowadzenie programu lojalnościowego to kolejny krok w kierunku przywiązania klientów do marki. Podobne rozwiązania od lat funkcjonują w branży lotniczej czy hotelarskiej. Teraz podobny mechanizm ma zacząć działać również na polskich torach.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już od 22 kwietnia 2026 r. każda podróż pociągiem PKP Intercity będzie nie tylko przemieszczaniem się z punktu A do B, ale też sposobem na zbieranie punktów i realne oszczędności.