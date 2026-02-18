rozwiń

Szybka diagnoza po powrocie z tropików

Młodzi pacjenci zgłosili się do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II z wysoką gorączką po pobycie w krajach o klimacie tropikalnym. Lekarze z Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej szybko powiązali objawy z możliwością zakażenia chorobą tropikalną.

Jak poinformowała kierowniczka oddziału, dr n. med. Anna Rzucidło-Hymczak, w ciągu ostatnich trzech tygodni potwierdzono dwa przypadki dengi u nastolatków. Jedna z pacjentek została już wypisana do domu, drugi pacjent nadal przebywa w szpitalu. W obu przypadkach choroba miała łagodny przebieg, jednak wymagała hospitalizacji i obserwacji.

Objawy dengi. Na co zwrócić uwagę?

Denga może przypominać ciężką grypę. Najczęściej pojawiają się:

- wysoka gorączka,

- silne bóle głowy,

- bóle mięśni i stawów,

- wysypka,

- ogólne osłabienie.

Lekarze podkreślają, że przechorowanie dengi nie daje pełnej odporności — chroni jedynie przed jednym z czterech serotypów wirusa, co oznacza możliwość ponownego zakażenia w przyszłości.

Jak dochodzi do zakażenia

Choroba przenoszona jest przez komary z rodzaju Aedes, które występują głównie w tropikalnych rejonach Azji, Afryki i obu Ameryk. Do zakażenia dochodzi wyłącznie poprzez ukąszenie zakażonego owada — wirus nie przenosi się bezpośrednio między ludźmi.

Profilaktyka kluczowa podczas podróży

Specjaliści podkreślają, że podstawą ochrony jest unikanie ukąszeń komarów, posiadanie repelentów i korzystanie z moskitier. Dostępna jest również szczepionka przeciw dendze, jednak stosuje się ją u osób, które wcześniej przeszły infekcję.

Coraz częstsze przypadki po powrotach z wakacji

Lekarze przypominają, że wraz z rosnącą popularnością egzotycznych podróży choroby tropikalne coraz częściej trafiają do europejskich szpitali. Szybkie zgłoszenie się do lekarza po powrocie z krajów o ciepłym klimacie — zwłaszcza w przypadku gorączki — pozwala na wczesne rozpoznanie i bezpieczne leczenie.

Jak groźna jest denga? Fakty o śmiertelności i powikłaniach

Choć u większości chorych denga ma łagodny przebieg, specjaliści podkreślają, że w niektórych przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że co roku na świecie dochodzi do około 100–400 mln zakażeń, z czego kilkaset tysięcy przybiera ciężką postać wymagającą hospitalizacji.

Najgroźniejszą formą choroby jest tzw. ciężka denga (dawniej określana jako denga krwotoczna), która może prowadzić do:

- krwawień wewnętrznych,

- uszkodzenia narządów,

- spadku ciśnienia i wstrząsu,

- niewydolności krążenia.

W takich przypadkach śmiertelność może sięgać nawet kilku procent, jeśli pacjent nie otrzyma odpowiedniej opieki medycznej. Przy właściwym leczeniu i szybkim rozpoznaniu spada ona jednak do poniżej 1 proc.

Kto jest najbardziej narażony na ciężki przebieg?

Ryzyko powikłań rośnie u:

- niemowląt i małych dzieci,

- osób starszych,

- osób z chorobami przewlekłymi,

- osób, które przechodzą zakażenie innym serotypem wirusa niż wcześniej.

Ponowne zakażenie innym wariantem wirusa może wywołać silniejszą reakcję układu odpornościowego, co zwiększa ryzyko ciężkiej postaci choroby.