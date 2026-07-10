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Paweł Kukiz członkiem Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Kto jeszcze do niej wszedł?

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 16:40
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Paweł Kukiz członkiem Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Kto jeszcze do niej wszedł?
Paweł Kukiz członkiem Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Kto jeszcze do niej wszedł?/Shutterstock
Paweł Kukiz znalazł się wśród osób powołanych do Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Oprócz niego członkami tego ciała stali się też Przemysław Czarnek, Przemysław Wipler i Małgorzata Manowska. Uroczystość wręczenia aktów odbyła się w w Belwederze.

Akty powołania wręczył Bogucki

Na początku maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji do 2030 r. Wówczas podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady, a wśród nich była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, b. marszałek Sejmu Józef Zych, b. marszałek Sejmu Marek Jurek, prof. Ryszard Legutko, konstytucjonalistka prof. Anna Łabno.

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W piątek w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania kolejnym członkom Rady oraz jej inauguracyjne posiedzenie. Akty powołania, jak poinformowała KPRP, w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego wręczył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Rada ma wypracować kompromis konstytucyjny

Do prac Rady, jak zaznacza KPRP, dołączyli „eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, praktycy prawa, a także reprezentanci klubów parlamentarnych i koła poselskiego”. Celem prac Rady ma być „wypracowanie możliwie szerokiego, ponadpolitycznego kompromisu konstytucyjnego oraz rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesności i przyszłości”.

W piątek do Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP zostali powołani m.in. b I prezes SN Małgorzata Manowska, politycy, a wśród nich: Przemysław Wipler, Przemysław Czarnek, Paweł Kukiz, Krzysztof Szczucki, Tobiasz Bocheński. Ponadto zasiadają w niej m.in. Sebastian Bańko, Andrzej Bryk, Elżbieta Chojna–Duch, Michał Czarnik, Zygmunt Drożdżejko, Genowefa Grabowska, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Koźmiński, Jan Krysiak, Dariusz Lasocki i Konrad Meus.

Wśród jej członków są też Oktawian Nawrot, Karol Pachnik, Małgorzata Paprocka, Grzegorz Pastuszko, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Roszkowski, Michał Seweryński, Monika Smusz–Kulesza, Przemysław Sobolewski, Aleksander Stępkowski, Anna Surówka–Pasek, Bogumił Szmulik, Marek Szydło, Michał Wawer, Marcin Wawrzyniak, Karol Zajdowski i Jacek Zaleśny.

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Źródło PAP
Tematy: prezydentPaweł Kukizrada nowej konstytucji
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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