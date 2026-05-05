Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji

W ramach obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować zręby nowej ustawy zasadniczej

Wedle propozycji w składzie gremium mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich (po dwie osoby z każdego klubu i po jednej z każdego koła), szereg ekspertów oraz osoby, które "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji”. Celem zespołu będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji.

Kto wszedł w skład rady?

W skład rady weszli m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, były marszałek Sejmu Józef Zych i Marek Jurek.

Wśród powołanych znaleźli się także prof. Ryszard Legutko, konstytucjonalistka Anna Łabno, adwokat i działacz opozycji demokratycznej w PRL Piotr Andrzejewski, socjolog i były europoseł Zdzisław Krasnodębski i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Kukiz dołączy do rady kontytucyjnej. Co będzie w niej robił?

Do rady zdecydował się dołączyć Paweł Kukiz, licząc na wprowadzenie do projektu konstytucji rozwiązań wzmacniających udział obywateli w życiu publicznym. Chodzi m.in. o zmianę ordynacji wyborczej, obniżenie progu referendalnego czy uregulowanie instytucji sędziów pokoju - ocenia Kukiz w rozmowie z "Faktem".

Dodaje, że teraz nie ma większości parlamentarnej zdolnej do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej. Według niego jednak już samo przygotowanie projektu może mieć znaczenie w przyszłości.

Kukiz: Warto czasem znieść upokorzenia

Warto czasem znieść upokorzenia, by walczyć o zmianę ustroju - komentował. Dodał, że będzie konsekwentnie forsował postulaty, z którymi wszedł do Sejmu, i liczy, że przynajmniej część z nich znajdzie odzwierciedlenie w projekcie konstytucji. Chciałbym, aby Polska była państwem obywatelskim i normalnym, opartym na wspólnocie, a nie podzielonym na dwa zwalczające się plemiona - powiedział polityk.

Nową inicjatywę prezydenta ocenił na platformie X premier Donald Tusk. Prezydent ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej - napisał szef rządu.