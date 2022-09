Gdy w środę po południu rozpoczęto wpuszczanie pierwszych osób do Westminster Hall, sali, w której wystawiona jest trumna, brytyjski rząd uruchomił w internecie serwis pokazujący na żywo aktualną długość kolejki oraz informujący, w pobliżu jakich charakterystycznych punktów obecnie się kończy.

Na pół godziny przed otwarciem drzwi do Pałacu Westminsterskiego kolejka liczyła nieco ponad 4 km i do późnego wieczora jej długość wahała się między 3,8-4,1 km, a przez noc skróciła się do 3,2 km. Od czwartku rano z powrotem zaczęła się wydłużać i o godz. 10.30 czasu londyńskiego liczyła ok. 5,1 km.

Wejście do Westminster Hall w celu przejścia koło trumny i oddania hołdu królowej będzie możliwe do godz. 6.30 w dniu pogrzebu, w poniedziałek 19 września. Jak się szacuje, liczba osób, które będą chciały oddać w ten sposób hołd Elżbiecie II, może sięgnąć miliona.