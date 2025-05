Trwa ładowanie wpisu

„To nie Trzaskowski się zmienił, to sztab go zgubił”

Prof. Markowski był gościem Piotra Nowaka w programie Jest Temat Dziennik.pl. Badacz procesów politycznych krytycznie ocenia decyzje podjęte przez otoczenie Trzaskowskiego już na wczesnym etapie kampanii:



- Najgorszą rzeczą, jaka się mogła przydarzyć, to postawić na Trzaskowskiego i kazać mu udawać Sikorskiego Ten sztab wyborczy po prostu zbłądził już pół roku temu.

Nie odnosił się do młodych, mimo że miał papiery, by do nich mówić. Kompletnie to zaniechano - powiedział politolog.



Wskazuje także na strategiczne wpadki – m.in. udział w debacie w Końskich, gdzie Trzaskowski padł ofiarą PR-owego zabiegu Nawrockiego.

"Konfederacja powinna kibicować Trzaskowskiemu"

Markowski zwraca uwagę na zaskakującą analizę interesów politycznych:



– Z punktu widzenia Konfederacji powinno im zależeć na wygranej Trzaskowskiego. Wygrana Nawrockiego spowoduje, że PiS może się umocnić. A oni rywalizują w części o ten sam elektorat - mówi politolog z SWPS.



Jego zdaniem wygrana kandydata KO oznaczałaby dominację jednej strony i osłabienie PiS, co może ułatwić Konfederacji odbudowę pozycji przed wyborami parlamentarnymi.

Nawrocki z szansami na zwycięstwo? Jak do tego doszło?

Markowski nie szczędzi słów krytyki wobec kandydata prawicy:



– On został dobrze, coraz lepiej przygotowany, ale takich kwalifikacji sam z siebie to nie bardzo ma. Brak kręgosłupa moralnego u tego kandydata jest po prostu przerażający - stwierdza.



Jednocześnie zauważa skuteczność działań sztabu Nawrockiego.



– Na zapleczu, moim zdaniem, słabego dosyć kandydata jest bardzo dobry sztab wyborczy i on czyni cuda, żeby z niego wycisnąć to, co się da - zwraca uwagę.

Lewica słaba, podzielona i bez lidera

Ekspert krytycznie podchodzi do sytuacji partii lewicowych:



– Ludzi progresywnie lewicowo myślących w Polsce jest około 35–45%, a ta partia błąka się w okolicach 10%. Tylko nieporadność liderów lewicy powoduje, że nie potrafią zagospodarować swojego potencjału- ocenia



Jego zdaniem wynik Zandberga nie oznacza narodzin silnej opozycji z lewej strony:



– Adrian Zandberg wygłosił takie przemówienie, jakby dostał 40%, a to nadal marginalna partia.

Nie elektorat Mentzena, tylko niegłosujący mogą uratować Trzaskowskiego

Zdaniem Markowskiego klucz do sukcesu to nie przekonywanie elektoratu Mentzena, ale mobilizacja absencji: – Największa grupa została w domach – około 3 miliony ludzi do zmobilizowania. To tam powinien kandydat poszukiwać wsparcia - mówił prof. Radosław Markowski z SWPS w rozmowie z Dziennik.pl