Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać ze specjalnych rabatów na paliwo i usługi dostępnych na stacjach MOL, LOTOS, ORLEN i BLISKA. Zniżki przyznawane są za pośrednictwem aplikacji mobilnych MOL Move oraz ORLEN Vitay i obejmują zarówno paliwa standardowe, jak i premium. Rabaty różnią się w zależności od stopnia zasłużenia dawcy oraz rodzaju paliwa, a ich wysokość sięga nawet 25 groszy na litrze i 20% na usługi myjni. Aby skorzystać z oferty, należy przesłać odpowiednie dane wraz z legitymacją dawcy. To realna korzyść dla osób, które regularnie oddają krew i jednocześnie chcą zaoszczędzić na codziennym tankowaniu.

Rabaty dla dawców krwi na stacjach MOL i LOTOS – aplikacja MOL Move

Rabaty obejmują paliwa EVO i EVO Plus. Przysługują one Honorowym Dawcom Krwi. Zniżki są aktywne przez 3 miesiące od momentu oddania krwi. Rabat jest bezterminowy po przesłaniu legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi lub Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Reklama

Honorowy Dawca Krwi

Paliwo / Usługa Rabat ON Evo 8 gr. / litr Pb95 Evo 8 gr. / litr LPG 5 gr. / litr ON Evo Plus 12 gr. / litr Pb98 Evo Plus 12 gr. / litr Myjnia automatyczna 15 %

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III / II stopnia

Paliwo / Usługa Rabat ON Evo 10 gr. / litr Pb95 Evo 10 gr. / litr LPG 8 gr. / litr ON Evo Plus 16 gr. / litr Pb98 Evo Plus 16 gr. / litr Myjnia automatyczna 15 %

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia

Paliwo / Usługa Rabat ON Evo 12 gr. / litr Pb95 Evo 12 gr. / litr LPG 10 gr. / litr ON Evo Plus 20 gr. / litr Pb98 Evo Plus 20 gr. / litr Myjnia automatyczna 15 %

Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Paliwo / Usługa Rabat ON Evo 15 gr. / litr Pb95 Evo 15 gr. / litr LPG 12 gr. / litr ON Evo Plus 25 gr. / litr Pb98 Evo Plus 25 gr. / litr Myjnia automatyczna 20 %

Procedura uzyskania rabatu (MOL Move)

Zgłoszenia, tj. numer karty z aplikacji MOL (wcześniej trzeba ją założyć) wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi, Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu (z zakrytym numerem PESEL) należy przesyłać na adres: mol@shdkrydultowy.eu

Uwaga: Numer karty MOL Move wprowadzany jest do paczki zbiorczej. Paczki wysyłane są raz w miesiącu – między 14–15 dniem każdego miesiąca. Kolejna paczka zostanie przesłana około 15 lipca, a czas aktywacji rabatów wynosi miesiąc od przesłania danych do MOL. Rabaty pojawią się w aplikacji około 03.08.2025 r. i będą dostępne zgodnie z instrukcją.

Zobacz także:2 dni wolnego dla krwiodawcy: Nie będzie elastycznych zasad, opartych o dni robocze

Rabaty na stacjach ORLEN i BLISKA – aplikacja ORLEN Vitay (Program BiznesTank)

Reklama

Rabaty obejmują paliwa Standard i Premium. Program jest skierowany do Honorowych Dawców Krwi. Uczestniczyć w nim mogą osoby na każdym stopniu zasłużenia.

Tabela rabatów w zależności od miesięcznego zużycia paliwa:

Honorowi Dawcy Krwi,Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,Honorowi Dawcy Krwi – Zasłużeni dla Zdrowia Narodu Produkt Rabat Orlen (gotówka) Rabat Bliska (gotówka) Rabat Bliska (karta) Rabat Bliska (karta) BENZYNA BIO 85 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr EFECTA 95 0,08 zł/ litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr EFECTA DIESEL 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr LPG 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr ON B100 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr ON B20 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr SUPERPLUS 98 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr VERVA 98 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr VERVA ON 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr AUTOMATYCZNA 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% ODKURZACZ SAMOOBSŁUG 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% OLEJE SILNIKOWE 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% PŁYNY DO SPRYSKIWACZ 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Procedura uzyskania rabatu (ORLEN Vitay)

Zgłoszenia, tj. numer rejestracyjny pojazdu wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi, Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu (z zakrytym numerem PESEL) należy przesyłać na adres: orlen@shdkrydultowy.eu

Paliwowa Karta Rabatowa ORLEN uprawnia do zakupu paliwa z rabatem cenowym w maksymalnej ilości 300 litrów w miesiącu kalendarzowym na jeden pojazd. KRWIODAWCA MOŻE ZGŁOSIĆ DO PROGRAMU TYLKO JEDEN NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU.

Ważne! Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach przypomina, że wnioski o przyznanie rabatów na stacjach paliw ORLEN i MOL będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy zostaną przesłane na odpowiednie adresy e-mail. Wysyłka wiadomości na inne adresy należące do Stowarzyszenia skutkuje brakiem realizacji zgłoszenia. Wnioski dotyczące rabatów na stacje ORLEN prosimy kierować wyłącznie na adres: orlen@shdkrydultowy.eu. Wnioski dotyczące rabatów na stacje MOL prosimy kierować wyłącznie na adres: mol@shdkrydultowy.eu.

Uwaga dla krwiodawców – ważne informacje dotyczące przesyłania zgłoszeń

Stowarzyszenie HDK w Rydułtowach zwraca się do krwiodawców z uprzejmą prośbą o przesyłanie max jednego zdjęcia środka legitymacji w bardzo niskiej rozdzielczości. W związku z przepełnieniem skrzynek pocztowych, związanym z bardzo dużą ilością zgłoszeń, czas oczekiwania na rabaty – w szczególności dotyczy to ORLEN – szacowany czas oczekiwania na odpowiedź Stowarzyszenia wynosi ok. 1–2 tygodni. Czas oczekiwania może ulec zmianom w związku z ograniczonymi mocami przerobowymi osoby wprowadzającej dane do systemu ORLEN.

Rejestracja w MOL póki co realizowana jest na bieżąco, jednak również apelujemy o przesyłanie jednego zdjęcia niskiej rozdzielczości, w związku z ograniczeniami skrzynki mailowej obsługującej zgłoszenia MOL.

Jakie uprawnienia mają honorowi dawcy krwi?

Przypomnijmy, że uprawnienia honorowych dawców krwi znajdują się w art. 9 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Z przepisów tych wynika, że zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i zakres zwolnień od pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465); zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy; zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi; posiłek regeneracyjny.

Dokumentem poświadczającym powyższe uprawnienia jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. A teraz nieco więcej szczegółów dotyczących poszczególnych uprawnień przysługujących krwiodawcom.

Zwolnienie od pracy dla krwiodawcy to dwa dni kalendarzowe. Jak to rozumieć?

Zwolnienie od pracy dla krwiodawców przysługuje w dniu, w którym oddaje krew oraz w dniu następnym. W kontekście zwolnienia, oprócz zapisów ustawy o publicznej służbie krwi, ważny jest również §12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Wynika z niego, że pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

Warto zwrócić uwagę, że zwolnienie w związku z donacją krwi lub jej składników obejmuje dni kalendarzowe. Wobec czego jest to przedział godzinowy od 0.00 do 24.00. Jest to istotne w przypadku pracy zmianowej, gdzie kolejna zmiana może np. rozpoczynać się od godz. 24.00, wówczas pracownik będzie obowiązany do podjęcia pracy po upływie dni zwolnienia.

Zwrot utraconego zarobku krwiodawcy na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy

Ustawa o publicznej służbie krwi wskazuje, że zwrot utraconego zarobku przysługujący honorowemu dawcy krwi ma następować na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Przepisy prawa pracy przewidują zatem zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy pracownika będącego krwiodawcą.

Wysokość wynagrodzenia ustala się w taki sam sposób jak przy ustalaniu wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. A zatem zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zwrot kosztów dojazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi

Krwiodawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (RCKiK). Zwracanie kosztów dotyczy zarówno komunikacji publicznej jak i prywatnego środka transportu.

Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi określają zarządzenia poszczególnych Dyrektorów Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przykładowe zarządzenie dotyczące zwrotu kosztów RCKiK w Warszawie: Informacja o zwrocie kosztów podrozy warszawa. Istnieje też informacja w tym zakresie, dotycząca ujednolicenia zasad zwrotu kosztów, zobacz: Zwrot kosztów dojazdu do stacji krwiodawstwa ujednolicony.

Posiłek regeneracyjny dla krwiodawcy, na poziomie 4500 kcal (18 840 kJ)

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje także posiłek regeneracyjny. Wartość kaloryczną posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi, uwzględniającą ilość oddanej krwi oraz inne zabiegi związane z uodpornieniem dawcy określona została w drodze rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi określa wartość kaloryczną posiłku regeneracyjnego przysługującego zasłużonemu honorowemu dawcy krwi lub honorowemu dawcy krwi na poziomie 4500 kcal (18 840 kJ), oddającemu:

1 jednostkę krwi pełnej,

2 jednostki osocza metodą konwencjonalną,

3 jednostki osocza metodą automatyczną,

1 lub 2 jednostki koncentratu krwinek czerwonych,

1 jednostkę koncentratu krwinek płytkowych lub 1 jednostkę koncentratu granulocytarnego uzyskanych podczas zabiegu aferezy – wynosi 4500 kcal (18 840 kJ).

Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego na poziomie 4500 kcal (18 840 kJ) dotyczy także dawcy krwi poddanemu zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych.

Zobacz również:Wdowy rozczarowane rentą wdowią: Tylko 38 zł podwyżki. To kpina