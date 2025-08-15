W trakcie rewanżu 3. rundy eliminacji do Ligi Konferencji, w którym Raków Czę

Raków wyrzucił Izraelczyków z europejskich pucharów

Przed tygodniem Maccabi Hajfa wygrało pod Jasną Górą 1:0. W rewanżu, który ze względów bezpieczeństwa związanych z wydarzeniami w Strefie Gazy rozegrano w węgierskim Debreczynie lepsi byli podopieczni Marka Papszuna. Raków pokonał rywali 2:0 i dzięki temu awansował do 4. rundy eliminacji do Ligi Konferencji.

Skandal na stadionie w Debreczynie

Niestety sukces polskiej drużyny został przyćmiony skandalicznym incydentem, do którego doszło na trybunach stadionu w Debreczynie. Kibice z Izraela na trybunach "prezentowali" transparent z hasłem: "murderers since 1939" (mordercy od 1939).

Prezydent Nawrocki zareagował na skandaliczny transparent

Na tak haniebne zachowanie zareagował m.in. prezydent RP.Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich – ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa - napisał w mediach społecznościowych prezydent RP - napisał w mediach społecznościowych Karol Nawrocki.

Ambasada Izraela nie przeprosiła Polaków

W internecie do skandalicznego incydentu odniosła się też ambasada Izraela. Jej reakcja jednak jest daleka od oczekiwanej w takiej sytuacji. We wpisie placówki reprezentującej państwo Izrael w naszym kraju w kierunku Polaków nie padło słowo "przepraszamy".

Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców - czytamy we wpisie Ambasady na portalu X.