Między Rakowem a Izraelczykami iskrzyło od tygodnia

Mecz odbył się w Debreczynie, bo ze względu na wojnę izraelskie zespoły nie mogą rozgrywać domowych spotkań w swoim kraju. Między obydwoma klubami iskrzyło już od pierwszego spotkania.

W jego trakcie za na trybunie kibiców Rakowa wisiał transparent z hasłem odnoszącym się do sytuacji w Strefie Gazy. Na białym płótnie doskonale widoczne było hasło: "Izrael morduje, a świat milczy".

Fatalne maniery Izraelczyków

Maccabi pod Jasną Górą wygrało 1:0, ale po sobie zostawiło bardzo złe wrażenie. Goście po meczu opuścili szatnię zostawiając w niej straszny bałagan. Ciężko powiedzieć, czy była to ich odpowiedź na transparent wywieszony przez kibiców, czy może po prostu elementarny brak kultury.

Bójka piłkarzy Rakowa i Maccabii

Do kolejnej wymiany "uprzejmości" między drużynami doszło dzień przed rewanżem. Piłkarze obu drużyn wdali się w przepychanki. Najpierw oficjalny trening na płycie stadionu w Debreczynie odbyli zawodnicy izraelskiej drużyny. Po nich na murawę wyszli gracze Rakowa. Jednak ekipa z Hajfy nie spieszyła się z opuszczeniem boiska. Izraelczycy ewidentnie szukali zaczepki. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci widać, która strona prowokowała. W efekcie doszło do bójki.

Skandaliczny transparent Izraelczyków

Jednak do prawdziwego skandalu doszło już podczas drugiego meczu 3. rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Kibice z Izraela rozwinęli na trybunie transparent z hasłem skierowanym do Polaków: "mordercy od 1939" (murderers since 1939).

Prezydent Nawrocki reaguje na skandaliczny transparent

W mediach i internecie wybuchło oburzenie. Na reakcję Karola Nawrockiego nie trzeba było długo czekać. Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich – ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa - napisał w mediach społecznościowych prezydent RP.