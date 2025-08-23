Przyczyny katastrofy myśliwca MiG-29 bada specjalna komicja

W komunikacie nie ujawniono, gdzie doszło do zdarzenia. Przyczyny wypadku bada specjalna komisja.W nocy z 22 na 23 sierpnia 2025 r., po wykonanym zadaniu bojowym, przy podejściu do lądowania zginął pilot myśliwca MiG-29 Serhij Wiktorowycz Bondar, urodzony w 1979 r. – przekazały Siły Powietrzne.

W czerwcu Ukraina straciła F-16

29 czerwca, podczas odpierania rosyjskiego ataku został uszkodzony i rozbił się myśliwiec F-16, a pilot maszyny zginął. 23 lipca ukraińskie władze poinformowały o stracie myśliwca Mirage 2000. Jego pilot zgłosił awarię, a następnie katapultował się. Został odnaleziony w stabilnym stanie, a na ziemi nie odnotowano ofiar.

Ukraina ostrzega przed ćwiczeniami Zapad-2025

MSZ Ukrainy wezwało w piątek europejskich partnerów do zachowania czujności w związku z zaplanowanymi na wrzesień rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad-2025. Współpraca reżimów Moskwy i Mińska stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Ukrainy, Polski, krajów bałtyckich i całej Europy - ostrzegło.

Koncentracja wojsk rosyjskich na granicach Ukrainy w latach 2021–2022 odbywała się pod przykrywką wspólnych ćwiczeń wojskowych Rosji i Białorusi Zapad-2021 - przypomniało MSZ w komunikacie na platformie X.

Zapad-2025 rozpocznie się 12 września

Ukraina wezwała partnerów do zachowania czujności, zwiększenia sankcji i presji politycznej na Rosję i Białoruś, wspólnego przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie oraz wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy, które chronią Europę przed rosyjskim zagrożeniem.

13 sierpnia minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin przekazał, że na rosyjsko-białoruskich manewrach we wrześniu zostanie przećwiczone "planowanie użycia" broni jądrowej oraz rakiet balistycznych Oresznik. Ćwiczenia Zapad-2025 odbędą się w Białorusi od 12 do 16 września. Oczekuje się, że weźmie w nich udział około 13 tys. żołnierzy.