Z inicjatywą wyszły Francja i Wielka Brytania. Ich celem jest zebranie krajów gotowych wspierać Ukrainę w przyszłym procesie pokojowym. Polska wielokrotnie powtarzała, że nie wyśle wojsk do Ukrainy. Jej rola ma polegać na logistycznym i infrastrukturalnym zabezpieczeniu ewentualnej misji. Rozmieszczenie wojsk to element gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ma ono zagwarantować, że Rosja nie naruszy przyszłych ustaleń.

Stanowisko Rosji i Chin

Według Białego Domu, Moskwa zgodziła się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jednak Kreml twierdzi, że musi być ich częścią. Rosja sprzeciwia się rozmieszczeniu wojsk państw NATO w Ukrainie. Wskazuje też na udział Chin, które od początku wojny umocniły relacje gospodarcze i polityczne z Rosją