Moskwa stawia kolejne warunki w rozmowach dotyczących zakończenia wojny. Kreml żąda m.in. włączenia całego Donbasu do Federacji Rosyjskiej, międzynarodowego uznania aneksji Krymu, trwałej demilitaryzacji Ukrainy oraz rezygnacji Kijowa z aspiracji do członkostwa w NATO. W pakiecie znalazł się także postulat gwarancji bezpieczeństwa dla działalności Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie.

Czy Ukraina powinna pójść na ustępstwa wobec Rosji? Nowy sondaż

Z kolei najnowszy sondaż przeprowadzony na zlecenie "Rzeczpospolitej" pokazuje, że większość Polaków nie popiera ustępstw wobec Moskwy. Aż 50,5 proc. badanych sprzeciwia się kompromisom, przeciwnego zdania jest 37,4 proc., natomiast 12,2 proc. respondentów nie potrafiło zająć stanowiska.

29,3 proc. respondentów odpowiedziało, że "zdecydowanie nie", a 21,2 proc., że "raczej nie". Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 12,7 proc. badanych, a 24,7 proc. odpowiedziało, że "raczej tak".

Kto nie chce ustępstw Ukrainy wobec Rosji? Tak to widzą Polacy

Większe różnice widać patrząc na odpowiedzi według preferencji partyjnych. Tu przeciwnych ustępstwom jest 77 proc. respondentów popierających obóz rządzący, zaś za ustępstwami opowiada się 12 proc. Wśród zwolenników opozycji 48 proc. badanych jest za ustępstwami, zaś 36 proc. jest przeciwnego zdania.

Wśród osób niegłosujących lub niezdecydowanych 57 proc. opowiedziało się za ustępstwami, a 41 proc. jest przeciwnego zdania.

Badanie CATI przeprowadzono w dniach 13 i 14 sierpnia 2025 r. na 1067-osobowej grupie respondentów.