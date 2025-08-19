Po spotkaniach prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przywódców europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem, ekspert OSW ocenił, że porozumienie ws. zakończenia wojny jest obecnie niemożliwe. Moim zdaniem nie jesteśmy ani o krok bliżej realnego zakończenia tej wojny - powiedział Rodkiewicz.

To co się stało w Waszyngtonie jest pozytywne. Trump jest zadowolony i okazuje swoją przychylność Zełeńskiemu, ale ta przychylność cały czas jest uzależniona od tego, że Ukraina pójdzie na ustępstwa wobec Rosji, aby zakończyć wojnę - zaznaczył Rodkiewicz.

"Nie wierzę, że gwarancje bezpieczeństwa są być realne"

W jego ocenie, ustępstwa terytorialne wobec Rosji w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, to dla nie jest Ukrainy dobry sposób na zakończenie wojny. Nie wierzę, że te gwarancje bezpieczeństwa mogą być realne. Żadne z państw Zachodu nie udzieli realnych gwarancji, takich które mówiłyby, że w wypadku ataku zbrojnego, kraj X udzieli pomocy zbrojnej Ukrainie - powiedział ekspert. Jego zdaniem, Rosja także nie zgodzi się na realne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w nocy, że Władimir Putin zgodził się na takie gwarancje. Mówił też, że rozpoczął aranżowanie spotkania dwustronnego między Putinem i Zełenskim, po którym miałoby nastąpić kolejne, trójstronne.

"Putin nie pójdzie na żadne ustępstwa"

Może być tak, że Trump widzi, że szanse na dogadanie się są słabe i chce się od tego zdystansować, chce żeby to wyszło w spotkaniu dwustronnym - podkreślił.

Ekspert OSW uważa też, że Putin nie pójdzie na żadne ustępstwa, chyba że symboliczne. Zaznaczył, że także Zełeński nie może ugiąć się pod żądaniami Rosjan. Ocenił, że - tak naprawdę - nie ma realnego postępu w negocjacjach.