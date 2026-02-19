Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa naciskają na NATO, aby ograniczyło wiele działań zagranicznych, w tym zakończyło kluczową misję Sojuszu w Iraku – powiedzieli portalowi czterej dyplomaci NATO.

Kraje niemile widziane przez USA na szczycie NATO

USA w ostatnich miesiącach lobbują też za ograniczeniem operacji pokojowej NATO w Kosowie oraz naciskają na sojuszników, by formalnie nie zapraszać na szczyt w Ankarze Ukrainy, Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Korei Płd. Wymienione kraje mogłyby wciąż jednak być zaproszone na wydarzenia towarzyszące - przekazali dyplomaci.

Reklama

Ekspertka: To wyraźny sygnał dla krajów partnerskich

Była rzeczniczka NATO i ekspertka ośrodka RUSI Oana Lungescu oceniła, że pozostawienie krajów partnerskich NATO na marginesie szczytu "wysłałoby sygnał, że, być może, uwaga skupiona jest znacznie bardziej na rdzennych kwestiach w NATO".

NATO: Podamy informacje we właściwym czasie

Przedstawiciel Sojuszu powiadomił natomiast, że NATO poinformuje o udziale w szczycie partnerów we właściwym czasie.