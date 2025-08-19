Trump: Ukraina nie będzie w NATO

Ukraina nie będzie w NATO. Ale są pewne kraje europejskie, które zajmą się tym; Francja, Niemcy, Wielka Brytania chcą mieć żołnierzy na miejscu. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to będzie problem – powiedział Trump.

Reklama

Trump: Myślę, że Putin jest zmęczony

Myślę, że Putin jest tym zmęczony. Myślę, że wszyscy są tym zmęczeni. Ale kto wie? Dowiemy się o Putinie w ciągu kilku najbliższych tygodni. I zobaczymy, czym to wszystko się zakończy – dodał.

Nie wykluczył możliwości, że Putin nie chce zawrzeć porozumienia.

Trump: Mam z Putinem dobre relacje

Mam z przywódcą Rosji Władimirem Putinem dobre relacje, ale to się liczy, tylko jeśli się uda załatwić tę sprawę (Ukrainy – red.), w przeciwnym razie nie obchodzą mnie te relacje – powiedział we wtorek w stacji Fox News prezydent USA.

Mam nadzieję, że prezydent Putin zachowa się dobrze. Jeśli nie, będzie ciężka sytuacja – dodał.

Reklama

Trump: Zełenski musi być elastyczny

Podkreślił, że ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski również musi wykazać się pewną "elastycznością".

Zapewnił, że amerykańskich żołnierzy nie będzie na miejscu, na terytorium Ukrainy.