We wtorkowej relacji na temat wydarzeń wokół Ukrainy "Le Figaro" zauważa, że nieobecność Polski mogła dziwić, "zwłaszcza ze względu na obecność prezydenta Finlandii", graniczącej z Rosją.

Podziały między Tuskiem a Nawrockim

"Nieobecność Polaków wyjaśnić może przede wszystkim fakt podziału politycznego między przywódcami" – uważa dziennik, wymieniając Tuska i Nawrockiego. Podziały polityczne – według "Le Figaro" – dotyczą także "wojny w Ukrainie i relacji z Moskwą".

Reklama

Droga do Trumpa wiedzie przez pole golfowe?

Gazeta nadmienia przy tym, że prezydent Finlandii Alexander Stubb jest "bardzo dobrym golfistą i (sportowym – PAP) partnerem (prezydenta USA) Donalda Trumpa". Według dziennika prezydent Finlandii należy do tych, którzy mogą szczerze rozmawiać z Trumpem, ponieważ pomógł mu wygrać mecz golfowy (w marcu obaj grali w golfa na Florydzie – PAP).