Jak przekazały Siły Powietrzne Ukrainy, "Występuje zagrożenie użycia pocisków balistycznych ze wschodu". Mieszkańcy Kijowa otrzymali apel o pilne udanie się do schronów.

Wizyta Ruttego

Sekretarz generalny NATO przybył do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmawiali o gwarancjach bezpieczeństwa, które dla Kijowa powinny być podobne do art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Zgodnie z tym artykułem, atak na jednego członka Sojuszu uznawany jest za atak na wszystkich.

Reklama

Incydent z alarmem przeciwlotniczym podkreśla napiętą sytuację na wschodniej granicy Europy. Wizyta wysokiego rangą przedstawiciela NATO i jednoczesna groźba ataku ze strony Rosji jasno pokazują, jak kluczowe jest wsparcie dla Ukrainy w obecnym konflikcie.