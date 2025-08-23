Polska najczęstszym celem haktywizmu motywowanego politycznie

Jak wynika z raportu Ośrodka Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego (ZIUR) w San Sebastian w drugim kwartale 2025 r. Polska była najczęstszym celem tzw. haktywizmu motywowanego politycznie. Kolejne miejsca na liście zajęły: Ukraina, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Finlandia, Litwa, Rumunia i Izrael. Liczba przypadków cyberataków motywowanych politycznie lub społecznie, czyli "haktywizmu", drastycznie wzrosła w ostatnim czasie - przestrzegł ZIUR w opracowaniu z początku roku.

Sektory rządowy i energetyczny najbardziej narażone na ataki hakerów

W nowym opracowaniu eksperci zauważyli, że "haktywizm" nasilił się w Europie, gdzie odnotowano łącznie ponad 2,5 tys. udanych ataków typu denial-of-service (DoS), mających na celu zakłócenie normalnego działania systemu. Najbardziej narażone na ataki w Europie są sektory rządowy i energetyczny, a najczęstsze rodzaje ataków to włamania do przemysłowych systemów sterowania (ICS), naruszenia danych i nieautoryzowany dostęp.

Za atakami hakerów stoi Rosja

Wzrost liczby włamań do przemysłowych systemów sterowania stanowiły wynika z aktywnością grup powiązanych z Rosją, które "prowadziły skoordynowaną kampanię, ze szczególnym naciskiem na europejski sektor energetyczny" - wynika z raportu.

Ośrodek Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego (ZIUR) powstał w 2019 r. z inicjatywy władz baskijskiej prowincji Guipuzcoa. Jego zadaniem jest m.in. wspieranie firm przemysłowych regionu w zakresie zwiększania odporności na cyberataki, monitorowania zagrożeń cybernetycznych i opracowywania raportów.