Zdaniem Putina Rosja i USA mogą ze sobą współpracować

Putin wyraził przekonanie, że przywódcze cechy Trumpa pomogą w odbudowie relacji między Rosją a USA. Jego zdaniem Moskwa i Waszyngton mogą współpracować przy projektach w Arktyce i na Alasce.

Po tym, jak Trump został prezydentem, pomyślałem, że wreszcie pojawiło się światełko w tunelu. I oto odbyliśmy bardzo dobre, znaczące i szczere spotkanie na Alasce - powiedział Putin, nawiązując do zeszłotygodniowego szczytu w Anchorage.

Trump stanowi gwarancję przywrócenia relacji z Rosją

Putin powiedział, że Rosja omawia możliwość współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w Arktyce i na Alasce, choć nie podał szczegółów. Stwierdził jedynie, że w regionie znajdują się „ogromne” złoża mineralne i dodał, że działa tam już rosyjska firma Novatek, zajmująca się produkcją skroplonego gazu ziemnego.

Kolejne kroki zależą teraz od przywództwa Stanów Zjednoczonych, ale jestem przekonany, że przywódcze cechy prezydenta Trumpa stanowią dobrą gwarancję przywrócenia relacji - mówił Putin podczas wizyty w ośrodku nuklearnym.

Rozmawiamy z amerykańskimi partnerami o możliwości współpracy w tym obszarze. I nie tylko w naszej strefie arktycznej, ale także na Alasce. Technologiami, które posiadamy, dziś nie dysponuje nikt poza nami. I to interesuje naszych partnerów, w tym tych ze Stanów Zjednoczonych - zaznaczył prezydent Rosji.

Putin chce przyjechać na mundial do USA

Trump w piątek w Białym Domu ogłosił, że losowanie grup mistrzostw świata w piłce nożnej odbędzie się 5 grudnia w Waszyngtonie. Prezydent USA dodał, że na Mundial 2026 do Ameryki Północnej chciałby przyjechać Putin. Jednak - jak zaznaczył - będzie to zależeć od tego, co wydarzy się w sprawie wojny w Ukrainie.